  Venus Transit 2026: శుక్రుడి అనుగ్రహం.. మే 29 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. ఇక అంతా డబ్బే డబ్బు!

Venus Transit 2026: శుక్రుడి అనుగ్రహం.. మే 29 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. ఇక అంతా డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 21, 2026, 09:01 AM IST|Updated: May 21, 2026, 09:01 AM IST

Venus Transit 2026 Effect: మే 29వ తేదీ నుంచి శుక్రుడి అనుగ్రహంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా పరిష్కారం లభిస్తుంది. 

Venus Transit 2026 Effect Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్ర గ్రహాన్ని అతి పెద్ద శుభప్రదమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. అయితే, ఈ గ్రహం తప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు రాశిని మారుస్తూ ఉంటుంది. శుక్రుడి సంచారంతో ఎల్లప్పుడు కొన్ని రాశులవారికి మేలు జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆయా రాశులవారికి బంపర్‌ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 
 

shukra gochar Zodiac1/6

శుక్రుడి అనుగ్రహం

మే 29వ తేదీ తర్వాత శుక్రుడి అనుగ్రహంతో ఆయా రాశులవారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా సంపదతో పాటు ప్రేమ, ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశులవారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

shukra gochar News2/6

వృషభ రాశి

శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల వృషభ రాశివారికి ఈ సమయంలో చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా ఈ సమయంలో తప్పకుండా తిరిగి పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఉద్యోగాలు చేసేవారికి జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వీరికి ఊహించని స్థాయిలో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే కుటుంబ పరిస్థితులు కూడా చాలా అనుకూలంగా మారుతాయి. 

shukra gochar lucky zodiac signs3/6

సింహ రాశి

శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల సింహరాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందాలనుకునేవారికి ఈ సమయం గోల్డెన్‌ పీరియడ్‌గా మారుతుంది. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొని ఉంటాయి.

planet venus transit telugu4/6

తులారాశి

శుక్రుడి ప్రభావంతో తులా రాశివారికి కూడా కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది. ఆర్థిక పరంగా తులారాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంది.  

Venus Transit 2026 Effect 5/6

శుక్రుడి అనుగ్రహం

శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల ఈ రాశులవారే కాకుండా ఇతర రాశులవారికి కూడా బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి సింపుల్‌గా పరిష్కారం లభిస్తుంది. అలాగే అనారోగ్య సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో సింపుల్‌గా డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. 

Venus Transit 2026 Effect Zodiac6/6

నోట్..

Venus Transit 2026
Shukra gochar benefits
planet venus transit telugu
Venus Transit Effects

