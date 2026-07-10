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Venus Transit: పవర్‌ఫుల్ శుక్రుడి సంచారం.. ఈ రాశుల వారు జేబు ఖాళీ కాకుండా జాగ్రత్త!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:50 AM IST

Venus Transit Effect On Zodiac: పవర్‌ఫుల్‌ శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఆర్థికంగా తీవ్ర సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే తీవ్రంగా నష్టపోయే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu News: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడు అతి త్వరలో తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు.. ప్రేమ, వివాహం, విలాసం, అందం, ధనంతో పాటు ఆనందానికి అధిపతి అయిన గ్రహంగా పరిగణించే శుక్రుడికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీని వల్ల నక్షత్ర మార్పు ప్రభావం వివిధ రాశుల వారి జీవితాలపై ఎంతో కొంత ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 
 

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జాగ్రత్తగా ఉండాలి..

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ సమయంలో నాలుగు రాశి వారికి, ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు మానసిక పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోతాయి. జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని కూడా జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా అనేక సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

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మీన రాశి

శుక్రుడి ప్రభావంతో మీన రాశివారికి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంఉటంది. పెరిగిన కుటంబ బాధ్యతల కారణంగా మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల కూడా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. 

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మేష రాశి

శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం చేయడం వల్ల మేష రాశి వారికి అనవసర ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. గృహ అవసరాలతో పాటు ప్రయాణం లేదా వైద్య కారణాల వల్ల అదనంగా డబ్బులు భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. పనిలో ఒత్తిడి కూడా భారీగా పెరుగుతుంది. అందువల్ల, ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది.

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తులారాశి 

ఈ సమయంలో తులారాశి వారికి ఆర్థిక ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. విలాసవంతమైన వస్తువు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అనవసరమైన కొనుగోలు చేయడం వల్ల అనేక సమస్యలు రావచ్చు. పనిలో బాధ్యతలు పెరిగినా.. ఆశించిన ఫలితాలు రావడానికి కొంత సమయం పట్టే ఛాన్స్‌ కూడా ఉంది.. కాబట్టి ఓపికగా ఉండటం మంచిది.  

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కర్కాటక రాశి

ఈ సమయంలో కర్కాటక రాశి వారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఏదైనా కుటుంబ అవసరం లేదా ఆకస్మిక పరిస్థితి కారణంగా పొదుపుపై ​ ఊహించని స్థాయిలో భారం పడే ఛాన్స్‌ ఉంది.. వివాహం లేదా సంబంధాలలో అపార్థాలను తొలగించుకోవడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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TAGS:
Venus Transit Effect
Venus Transit Zodiac
Venus Effect
Venus Transit Telugu

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