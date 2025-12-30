Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!

Venus Transit 2026: కొత్త యేడాది ప్రారంభంలో శుక్ర సంచారము కారణంగా ఈ 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు. అంతేకాదు వీరు పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా వీరి ప్రస్థానం సాగుతుంది. శుక్ర సంచారము కారణంగా ఈ 3 రాశుల వారు కొత్త యేడాది గొప్ప అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, శుక్రుడిని రాక్షసులకు గురువు. శుక్రుడు అందం, విలాసం, ప్రేమ తో పాటు సంపద, శ్రేయస్సులకు ముఖ్యకారణం అని చెప్పాలి. శుక్రుడు వృషభ, తులారాశులకు అధిపతి. శుక్రడు ప్రతి నెల ఒకసారి తన రాశులను మారుస్తుంది.
ఈ విధంగా, శుక్రుడు 2026 మొదటి నెలలో మకరరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారము జనవరి 13న జరుగుతుంది. మకర రాశి అధిపతి శని. ఈ శనిశ్వరుడు రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎందుకంటే జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, శని దేవుడు, శుక్రుడు ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు.శుక్రుని ఈ రాశిచక్ర మార్పు ప్రభావం 12 రాశుల జీవితాల్లో పలు మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.
ఈ శుక్ర సంచారము కొన్ని రాశుల అదృష్టాన్ని మార్చబోతుంది. ఫలితంగా, ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు అందుకోబోతున్నారు. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి అందుతుంది. వ్యాపారంలో కూడా మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఇప్పుడు, 2026లో మొదటి శుక్ర సంచారము కారణంగా ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు.
ధనుస్సు రాశి.. శుక్రుడు ధనుస్సు రాశి రెండవ ఇంటికి మారబోతున్నాడు. దీని కారణంగా, ఈ రాశి వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగు పరుస్తుంది. రోజువారీ ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. వారు పనితో పాటు చేసే వృత్తిలో మంచి పురోగతి, విజయాన్ని అందుకుంటారు. వారికి కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మానసిక స్థితి మెరుగు పడుతుంది.మీ ప్రసంగం ఇతరులకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. మీరు ప్రసంగం ద్వారా అనేక పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
తులా రాశి.. శుక్రుడు తులారాశి 4వ ఇంటికి వెళతున్నాడు. ఇది తులా రాశుల వారి సుఖాలను అందించబోతుంది. మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. మీరు కొత్త ఇల్లుతో పాటు వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. ప్రేమ జీవితం బాగుటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. పనిచేసే వారికి పదోన్నతితో పాటు జీతంలో పెరుగుదల అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఒప్పందాలు లాభిస్తాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారాలు చేసేవారికి మంచి లాభాలు లభిస్తాయి.
మకర రాశి.. శుక్రుడు మకరరాశి మొదటి ఇంటికి వెళతాడు. ఇది ఈ రాశుల వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. మీరు కొత్త స్నేహాలతో పాటు సంబంధాలను పొందుతారు. భవిష్యత్తులో ఈ సంబంధాల నుండి మీరు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. మీరు పనిలో వృత్తిలో మంచి పురోగతిని అందుకుంటారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ఉమ్మడి వ్యాపారం చేసే వారికి మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి మెరుగుదల ఉంటుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ జీవితం వెల్లి విరుస్తుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు మత విశ్వాసాలు హిందూ మత పంచాంగాల ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనిని జీ న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.