Venus Transit April 2026: ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Venus Transit April 2026 Effect On Zodiac: మాలవ్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో కొన్ని రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎన్నో రకాల సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 
  • Apr 16, 2026, 10:02 AM IST

Venus Transit April 2026 Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో మనందరికీ తెలుసు.. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రధాన గ్రమాలు సంచారం చేయడం వల్ల ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, ఐశ్వర్యం, విలాసాలు, ప్రేమ మరియు భోగభాగ్యాలకు కారకుడైన శుక్రుడు సంచారం చేయడం వల్ల మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఈ ప్రభావంతో ఆయా రాశులవారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
 
ఏప్రిల్ 19వ తేదీన శుక్రుడు తన స్వరాశి అయిన వృషభ రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా అత్యంత శక్తివంతమైన మాలవ్య మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మే 14 వరకు అక్కడే శుక్రుడు అక్కడే ఉంటాడు. దీని కారణంగా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుడా అనేక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ఎన్నో రకాల సమస్యలు తొలగిపోతాయి. 

మాలవ్య రాజయోగంతో వృషభ రాశివారికి చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా వేగంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు భారీ లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఆస్తులతో పాటు వాహనాలు  కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

సింహ రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారంతో వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో అధికారుల ప్రశంసలు కూడా అందుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతులు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.   

శుక్రుడి సంచారంతో వృశ్చిక రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీనివల్ల భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో అద్భుతమైన శుభకార్యాలు కూడా జరిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.  

విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలని అనుకుంటన్న వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయ వనరులు కూడా పెరుగుతాయి. దీని కారణంగా ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే కష్టపడి పనులు చేస్తున్నవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు లేకుండా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.   

DA-DR Announcement Soon: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వస్తుందా? డీఏ పెంపుపై క్యాబినెట్ సెక్రటరీకి లేఖ..నేడు లంచ్ సమయంలో ఏం జరగబోతోంది?