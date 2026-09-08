/59 రోజుల పాటు మాలవ్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో బంపర్ లాభాలు!

Malavya Raj Yoga Effect: శుక్రుడు సంచారంతో 59 రోజుల పాటు మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావం అన్ని రాశులవారిపై పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. అనుకోకుండా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే పిల్లల నుంచి అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు.
Malavya Raj Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. లౌకిక ఆనందం, వైభవం, సౌందర్యంతో పాటు ప్రేమకు సూచికగా శుక్రుడిని భావిస్తూ ఉంటారు. సెప్టెంబర్ 2న సొంత రాశిగా భావించే తులా రాశిలోకి సంచారం చేసింది. అయితే, ఈ గ్రహం దాదాపు నవంబర్ 6 వరకు ఈ రాశిలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు.. అయితే, ఈ సంచారం కారణంగా ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి.
ముఖ్యంగా నవంబర్ 6 వరకు దాదాపు సుమారు 59 రోజుల పాటు శుక్రుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే శ్రేయస్సు, సంపద, వ్యాపారం పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో కూడా సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి శుక్రుడి అనుగ్రహం లభించబోతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మకర రాశివారికి శుక్రుడు పదవ స్థానంలో ఉండడం వల్ల వీరికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. పనుల్లో కొత్త కొత్త మార్గాలు వెతుకుతూ ముందుకు సాగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులతో పాటు జీతాలు కూడా పెరుగుతాయి. పై అధికారుల సపోర్ట్తో ఉద్యోగాలు చేసేవారు మంచి విజయాలు సాధిస్తారు.
శుక్రుడి ఐదవ స్థానంలోకి రావడం వల్ల మిథున రాశివారికి కూడా ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. కళ, మీడియా, ఫ్యాషన్ రంగాలకు సంబంధించిన అద్బుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. డబ్బు పరంగా అద్భుతమైన ఆకస్మిక లాభాలు కలుగుతాయి. ప్రేమ పరంగా విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. పిల్లల నుంచి అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు.
మొదటి స్థానంలోకి శుక్రుడు రావడం వల్ల వీరికి మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావంతో అనేక రకాల ఫలితాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆకర్షణ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి సామాజిక హోదా కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాల పరంగా ఒప్పందాలు కూడా కుదురుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ శక్తివంతమైన యోగంతో ఆర్థికంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. పొదుపు సంబంధిత సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
9వ స్థానంలో మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావంతో కుంభ రాశివారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా సుదూర ప్రయాణాలు కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తాయి. కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి.