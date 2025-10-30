English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Venus Transit 2025: తులసి వివాహం రోజే శుక్రుడు సంచారం.. 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!

Venus Transit 2025: తులసి వివాహం రోజే శుక్రుడు సంచారం.. 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!

Venus Transit Effect On Zodiac: కార్తీకమాసం శుక్లపక్షం 12వ రోజున తులసి వివాహం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఈరోజే శుక్రుడు కూడా సంసారం చేయబోతున్నాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం తులసి వివాహానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది ఈ ఏడాది నవంబర్ రెండవ తేదీన వచ్చింది. కార్తీకమాసం శుక్లపక్షం 12వ రోజున తులసి వివాహాన్ని అంగరంగ వైభవంగా హిందువులంతా జరుపుకుంటారు. అయితే, ఈ ఏడాది వచ్చిన తులసి వివాహం రోజునే శుక్రుడు తులా రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఈరోజే శుక్రుడు సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదం అని కొంతమంది జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 
 
తులసి వివాహం రోజు నవంబర్ రెండవ తేదీన శుక్రుడు సంచారం జరుగుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరు అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కన్య రాశితో పాటు మరికొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది.   

శుక్రుడి సంచారం తులా రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పాత సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. అలాగే కొత్తగా ఏదైనా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వివాహానికి అర్హులైన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. కెరీర్ పరంగా కూడా ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

తులసి పెళ్లి రోజా మీన రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు కూడా వెళ్తారు. అదే కాకుండా ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా మధురంగా ఉంటుంది. సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందడమే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు రాణించగలుగుతారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది.  

శుక్రుడి సంచారం కన్యా రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.  ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పనుల్లో కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో అద్భుతమైన కొత్త కొత్త అనుభూతులు పొందుతారు.   

కన్యా రాశి వారికి కొత్త సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. పిల్లలనుంచి కూడా ఆనందకరమైన శుభవార్తలు వింటారు. జీవితంలో ఎన్నడూ అనుభవించని అద్భుతమైన మధురం జ్ఞాపకాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యపరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే దీర్ఘానిక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.   

