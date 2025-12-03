English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Venus Transit: కేతువు నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది!

Venus Transit Effect On Zodiac: డిసెంబర్ 20న కేతువు నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గతంలో డబ్బులు తిరిగి పొందుతారు.

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu News: 2025లోని ఈ డిసెంబర్‌ నెల గ్రహాలు నక్షత్రాల సంచారం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ నెలలోనే కేతువు గ్రహం నక్షత్రంలోకి శుక్ర గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. డిసెంబర్ 20వ తేదిన ఉదయం 7:50 నిమిషాలకు శుక్రుడు పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ నక్షత్రాన్ని కేతువు పరిపాలిస్తాడు. 
శుక్రుడు ఇతర నక్షత్రం నుంచి మళ్లీ డిసెంబర్‌ 30వ తేదిన కూడా ఇదే పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి వస్తాడు. అయితే, కేతువు నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు వెళ్లడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ డిసెంబర్‌ నెల చివరిలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

శుక్రుడు కేతు నక్షత్రంలోకి వెల్లడం వల్ల మీన రాశివారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రాశివారు కఠినతరమైన పనుల్లో కూడా అద్బుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సంచారం. దీంతో పాటు వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ మరింత పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఒకరిపై మరికొరికి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.   

శుక్రుడి సంచార ప్రభావంతో జీవిత భాగస్వామి మధ్య సంబంధాలు కూడా బలంగా మారుతాయి. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. వీరికి ఆదాయం కూడా భారీ మొత్తంలో పెరుగుతుంది. వ్యాధులు నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం పొందుతారు.   

శుక్రుడి సంచారంతో తులా రాశివారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఊహించని కొన్ని శుభవార్తలు కూడా పిల్లల నుంచి అందుకుంటారు.  

తుల రాశివారికి శుక్రుడి సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో పాత పనుల నుంచి డబ్బులు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాల నుంచి మంచి లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో చాలా అదృష్టవంతులుగా కూడా మారుతారు. ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రమోషన్స్‌ కూడా పొందుతారు.  

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాలను నుంచి మాత్రమే సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)  

