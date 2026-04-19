  • Venus Transit 2026: శుక్రుడి కనకవర్షం.. ఈ 3 రాశులకు ఇక తిరుగులేనట్టే.. అదృష్టం పండబోతోంది!

Venus Transit 2026: శుక్రుడి కనకవర్షం.. ఈ 3 రాశులకు ఇక తిరుగులేనట్టే.. అదృష్టం పండబోతోంది!

Venus Transit Effect On Zodiac: శుక్రుడు సంచార ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ ప్రారంభం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా బుధుడి రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల రెట్టింపు ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడి.. ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపాదనతో పాటు విలాసాలు, ప్రేమ, వైభవ్గానికి సూచికగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహ కదలికలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ నెలలోనే శుక్రుడు సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ మార్పు కారణంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఏ  రాశుల వారి అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే మే నెలలో బుధుడి సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. 
 
శుక్రుడు, బుధుడి సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ప్రభావం మరింత పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి జీతాల పెరుగుదలకు కనిపించడమే కాకుండా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించి.. మంచి అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.  

శుక్రుడి తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి రావడం వల్ల ఈ రాశి వారిపై కూడా ప్రభావం పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మాలవ్య మహాపురుష రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. దీని కారణంగా వీరి ఆదాయం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆఫీసుల్లో గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రమోషన్స్ కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాత బాకీలు కూడా సులభంగా వసూలు అవుతాయి.  

మిధున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి సంచారం కారణంగా అనేక ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మే నెలలో బుధుడి రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో శుభకార్యాలు కూడా జరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి మంచి ఆఫర్స్ లభిస్తాయి.

కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుని రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల కెరీర్ లో భారీ మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో వీరి నైపుణ్యాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.   

కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సుదీర్ఘ కాలంగా వస్తున్నాయి.. ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్య సమస్యలనుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. సంతాన సమస్యలు కూడా తొలగిపోయి.. అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే సమాజంలో పలుకుబడి విపరీతంగా లభిస్తుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

