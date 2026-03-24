Venus Transit 2026 Effect On Zodiac: శుక్రుడి సంచారం ప్రభావంతో మార్చి 26వ తేది నుంచి ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.
Venus Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడిని ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు, విలాసం, ప్రేమకు అధిపతిగా చెప్పుకుంటారు. అంతేకాకుండా దీనిని అత్యంత శుభ గ్రహంగా కూడా పిలుస్తారు. అలాంటి ఈ గ్రహం మార్చి 26వ తేది గురువారం ఉదయం పూట 5:13 గంటలకు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. అయితే, ఈ గ్రహం ఏప్రిల్ 19వ తేది వరకు అదే రాశిలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఈ మార్పు కారణంగా అనేక రాశులవారి జీవితాల్లో ఆర్థిక పురోగతితో పాటు ప్రేమ, వైవాహిక ఆనందాన్ని తీసుకు వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
శుక్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఊహించని ఆనందంతో పాటు సంపాదన కూడా లభించబోతోంది. ఆర్థిక పురోగతితో పాటు ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు కొత్త కొత్త మార్పులు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఊహించని ఆనందం కూడా లభించబోతోంది.
మిథున రాశివారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరకి వైవాహిక జీవితంలో ఊహించని మాధుర్యం కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత బలపడుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. అలాగే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు.
కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి భారీ మొత్తంలో ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపరాల్లో ఒప్పందాలు కూడా ఖరారు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు కూడా వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వీరికి తెలివితేటలు కూడా లభిస్తాయి.
తులారాశి వారికి వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ప్రేమ సంబంధాలు కూడా మరింత మెరుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మకర రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆస్తి సంబంధిత సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. వివాదాలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి.
మీన రాశివారికి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అనేక సమస్యల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఒత్తిడి నుంచి కూడా పూర్తిగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో శాంతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వీరు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.