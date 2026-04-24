English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Venus Transit 2026: ఆరుద్రలో శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక కుబేర యోగమే!

Venus Transit In Arudra Nakshatra: ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం చేయడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. 

Venus Transit In Arudra Nakshatra 2026: శుక్ర గ్రహం గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.  ప్రేమ, ఐశ్వర్యం, సౌందర్యానికి కారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. చాలా రోజులు తర్వాత ఈ గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయడం విశేషం.. అయితే, మే 20వ తేదీ బుధవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో శుక్రుడు రాహువుకు అత్యంత ఇష్టమైన ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది..ఈ సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది..
 
1 /6

మే 31 వరకు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా ద్వాదశ రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వృత్తి పరంగా ఈ సమయంలో ఊహించని పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. వీరికి అపారమైన ధనలాభాలు కూడా కలుగుతాయి. 

2 /6

శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త అస్తులతో పాటు భారీ వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయ మార్గాలు పెరగడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత  విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. దీంతో పాటు ప్రేమ జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

3 /6

మిథున రాశివారికి ఈ నక్షత్ర సంచారంతో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రేమలో ఉన్నవారికి పెళ్లిలు కూడా సులభంగా నిశ్చయమవుతాయి.

4 /6

సింహ రాశివారికి అద్భుతమైన ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవ మర్యాదలు లభించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఆఫీస్సుల్లో కూడా అద్బుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో వస్తున్న కలహాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

5 /6

తుల రాశివారికి శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పుల వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితులు బలంగా మారతాయి. అంతేకాకుండా అనవసరపు ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గుతాయి. దీంతో పాటు బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా వీరు కొత్త వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

6 /6

Venus Transit 2026 Venus Transit Effect Arudra Nakshatra Transit Venus Effect Venus Zodiac Venus News

Next Gallery

