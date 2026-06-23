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Venus Transit 2026: ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:32 AM IST

Venus Transit 2026 Effect: ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం కారణంగా క్రింది నాలుగు రాష్ట్రాల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా.. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు..

Venus Transit In Ashlesha Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సుఖంతో పాటు సంపద, శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యం, డబ్బుకు సూచికగా శుక్రు గ్రహాన్ని సూచికగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో ఒకటిగా చెప్పుకుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జూన్ 23వ తేదీన శుక్రుడు.. బుధ గ్రహం పాలించే ఆశ్లేష నక్షత్రం లోకి సంచారం చేసింది. ఈ నక్షత్రం లోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడాన్ని చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. 

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ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు..

శుక్రుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి వెళ్లడంతో కొన్ని రాశుల వారిపై ఎంతో శుభప్రదమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందుతారు..  

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వృషభ రాశి 

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటిది ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ఈ గ్రహం ప్రవేశించడం చాలా ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలపరంగా పెద్దపెద్ద బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో పురోగతి కూడా పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పొందడమే కాకుండా అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.   

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మిథున రాశి 

ఆశ్లేష నక్షత్రం లోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం కారణంగా మిథున రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా సహకరించి.. విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే మీడియాతో పాటు రచన మార్కెటింగ్ కన్సల్టెన్సీ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులందరికీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దీంతోపాటు అపారమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎంతో మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..

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కర్కాటక రాశి 

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అందరికీ శుక్రుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా గౌరవం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాన్ని కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మాటలతో ఇతరులు మంత్రముగ్ధులయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత రెట్టింపు అవుతుంది. కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న మానసిక ఒత్తిడి కూడా తొలగిపోతుంది..  

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కన్యారాశి 

కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్రుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. భాగస్వామ్య జీవితంలో ఏదైనా వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులందరికీ.. ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.. సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. ఆదాయ వనరులు కూడా భారీగా పెరుగుతాయి..  

Venus Transit In Ashlesha Nakshatra6/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Venus Transit
Venus Impact
Ashlesha Nakshatra
Venus Transit Effect
Venus Effect

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