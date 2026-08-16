Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Venus Transit 2026: చిత్రా నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. సెప్టెంబర్ 11 వరకు ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని ధనలాభం!

Venus Transit 2026: చిత్రా నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. సెప్టెంబర్ 11 వరకు ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని ధనలాభం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 16, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:59 PM IST

Venus Transit In Chitra Nakshatra 2026: శుక్రుడు చిత్రా నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం కారణంగా సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరి.. అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకోబోతున్నారు. అలాగే సులభంగా విజయాలు కూడా సాధిస్తారు..
 

Venus Transit In Chitra Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని సంపదతో పాటు వైభవం, విలాసం, ప్రేమ, సౌందర్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. 2026 ఆగస్టు 25వ తేదీన మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. శుక్రుడు చిత్రా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ వరకు అదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు. 
 

Venus Transit1/6

చిత్రా నక్షత్రంలో శుక్రుడు

శుక్రుడు చిత్రా నక్షత్రంలో ప్రవేశించడం కారణంగా ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు కోరత తీరిపోయి.. ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఉద్యోగంలో మంచి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ సంబంధిత సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల వారికి ఎక్కువ మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.  

Venus Transit In Chitra Nakshatra 20262/6

మేష రాశి 

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అందరితో అద్భుతమైన ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారంలో కొత్త కొత్త లాభాలు కూడా రావడం ప్రారంభమవుతాయి. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోయి.. మానసిక ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది..

Taurus Horoscope Venus Transit3/6

వృషభ రాశి 

శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో పురోగతి లభించడమే కాకుండా.. జీవితంలో పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది..  

Venus Transit Effects On Zodiac Signs4/6

తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుని సంచారం అద్భుతమైన శుభ సమయాన్ని అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా విపరీతంగా ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కార్యాలయంలో అధికారుల మన్ననలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా జీతం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి.. అనుకున్న వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి ఎంతో ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు..  

Financial Gains Astrology5/6

వృశ్చిక రాశి 

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది.. ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు ఉద్యోగాలు లేని వారికి.. ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని సులభంగా పూర్తవుతుంది. అలాగే మిమ్మల్ని అందరూ గౌరవించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయం కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మంచి లాభాలు పొందుతారు.  

Chitra Nakshatra Venus Transit6/6

గమనిక..

TAGS:
Venus Transit
Venus Transit Effect
Venus Transit Zodiac
Venus Transit In Chitra Nakshatra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఎంబామింగ్ ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి? నటి శ్రీదేవి పార్థివ దేహానికి దీనిని ఎందుకు చేశారో తెలుసా?
2
3
4
5