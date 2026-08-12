/Venus Transit: హస్త నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

Venus Transit Effect: ఆగస్టు 11వ తేదినే శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం చేశాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
Venus Transit Effect 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి నెల వచ్చే శివరాత్రికి కూడా ఎంతో విశిష్టత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ రోజున శివుడిని పూజించడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
ఈ రోజు నుంచి తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం.. శ్రావణ మాసం దక్షిణాది వ్యాప్తంతగా ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పటికే ఉత్తరాది వ్యాప్తంగా శ్రావణం ప్రారంభమైంది. అయితే, ఈ సమయంలోనే శుక్రుడు కదలికలు జరపడం విశేషం.. చంద్రుడికి సంబంధించిన హస్త నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు సంచారం చేశాడు..
ఆగస్టు 11వ తేదినే ఈ సంచారం జరిగింది. అయితే, చంద్రుడి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
మకర రాశి వారి జాతకంలో భాగ్య స్థానంలో శుక్రుడు సంచరించడం వల్ల అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు, కోర్టు పనులు ఇప్పుడు సులభంగా పూర్తవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దూర ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశివారికి ఈ శుక్రుడి ప్రభావం అద్భుతమైన ధన లాభాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయం వీరికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది.. మూడో స్థానంలో శుక్రుడి సంచారం కారణంగా మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. ముఖ్యంగా మీడియా, మార్కెటింగ్తో పాటు కళలు, అడ్వర్టైజింగ్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి కళ్లుచెదిరే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ వృశ్చిక రాశివారికి లాభ స్థానమైన 11వ స్థానంలో ఉండడం వల్ల ఆదాయం మార్గాలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. అంతేకాకుండా ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా ఇప్పుడు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాల పరంగా కూడా మంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి తప్పుకుండా కొత్త కాంట్రాక్టులు దక్కే ఛాన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది. వీరికి ఈ సమయంలో సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి.
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడిగా భావిస్తూ ఉంటారు.. కాబట్టి ఈ నక్షత్ర సంచారం కారణంగా వీరికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. శుక్రుడు 5వ స్థానంలో సంచారం కారణంగా సృజనాత్మకత, పనితీరు రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరి ప్రతిభకు తగిన తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది.. ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.