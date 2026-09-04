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తులా రాశిలో శుక్రుడు.. ఈ 3 రాశుల వారికి భారీ ఖర్చులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:59 AM IST

Venus Transit Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన శుక్రుడు తులా రాశిలోకి సంచారం చేశాడు. దీంతో ఇప్పటికే కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడింది. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక రకాల మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా చాలావరకు నష్టపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..

Venus Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహాన్ని సంపదతో పాటు శ్రేయస్సు, సుఖం, ఆనందానికి అధిపతిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. శుక్రుడు రాశి మారినప్పుడు.. అది ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక జీవితంతో పాటు సంబంధాలు సుఖంపై ఎంతగానో ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన ఈ గ్రహం తులా రాశిలోకి సంచారం చేసింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుని సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి.. ఈ సమయంలో ఆర్థిక ఒత్తిళ్లును పెంచే అవకాశాలున్నాయి. 

Venus Transit Effect On Zodiac1/6

తులా రాశిలోకి శుక్రుడు..

జాతకంలో శుక్రుడు ఉండే స్థానాలను బట్టి ఫలితాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. మంచి ధనస్థానంలో ఉంటే డబ్బుకు ఎలాంటి కోరతా ఉండదు. అదే ఈ గ్రహం అశుభ స్థానంలో ఉంటే ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా నష్టపోవాల్సి కూడా వస్తుంది. కాబట్టి శుక్రుడు తులా రాశిలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై కీడు ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కొన్ని సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి..

Venus Transit2/6

మిథున రాశి 

ముఖ్యంగా శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా మిధున రాశి వారి జీవితంలో ఈ సమయం నుంచి హెచ్చుతగ్గులు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. ఊహించని స్థాయిలో ఖర్చులు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. ఇష్టమైన వస్తువులపై ఖర్చు చేయాలని కోరికలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం అసలు మంచిది కాదు. అలాగే ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి..

Venus Transit Zodiac3/6

ధనస్సు రాశి 

శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా ధనస్సు రాశి వారు కూడా ఆర్థికంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రయాణంతో పాటు వినోదం షాపింగ్ వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం అదనపు ఖర్చులు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఉద్యోగులకు పనుల్లో బాధ్యతలు కూడా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెడితే తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోండి.  

Venus Transit September 20264/6

మకర రాశి

శుక్రుడి సంచార ప్రభావంతో మకర రాశి వారు కూడా ఆర్థిక సమతుల్యతను తప్పకుండా పాటించాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీరు విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి వాటిని కొనుగోలు చేయడం మానుకుంటే చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా ఏదైనా పెట్టుబడిన పెట్టాలనుకుంటే తప్పకుండా ఆలోచించండి. 

Venus In Libra Astrology5/6

మకర రాశి

అలాగే మకర రాశి వారు అవసరమైతే తప్ప.. ఇతర వాటిని కొనుగోలు చేయకపోవడం మంచిది. ఆవేశపూరిత కొనుగోలు లేదా విపరీతమైన ఖర్చులను నివారించుకుంటేనే ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక ప్రణాళికల విషయంలో ఎంతో ఓపికగా ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని విషయాల్లో తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ముందుకు సాగరం మంచిది.  

Astrology Financial Predictions6/6

గమనిక..

TAGS:
Venus Transit
Venus Transit Effect
Venus Transit Zodiac
Venus transit in libra
Venus Transit September 2026

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