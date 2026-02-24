English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Venus Transit: శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగుతో ఈ 4 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..పట్టిందల్లా బంగారమే..!

Venus Transit:వేద జ్యోతిష్య0 శాస్త్రంలో, శుక్రుడిని రాక్షసుల గురువుగా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడు ప్రతి 26 రోజులకు ఒకసారి రాశిని మార్చుకుంటాడు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో శుక్రుడు మంచి స్థానంలో ఉంటే.. ఆ వ్యక్తి సంపన్నమైన  విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతాడు.  అతని లవ్ లైఫ్ బాగుంటుంది. 

 
Shukra Gochar 2026: మార్చి నెలలో, శుక్రుడు తన రాశితో పాటు నక్షత్రాన్ని రెండుసార్లు మార్చబోతున్నాడు. మొదట, మార్చి 2న, శుక్రుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఆ తర్వాత ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు.  ఆ తర్వాత, మార్చి చివర్లో అది కూడా మార్చి 26 అది మీన రాశి నుంచి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. 

శుక్రుని స్థానంలో ఈ మార్పుల ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో మార్పును తీసుకురాబోతుంది. శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల, మార్చి నెలలో 4 రాశుల వారు సంపన్న జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఇప్పుడు, మార్చి నెలలో శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల ఏ రాశుల వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపబోతున్నారో  చూద్దాం. 

కర్కాటక రాశి.. మార్చి నెలలో శుక్ర సంచారము వలన కర్కాటక రాశి వారి నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. మీ కెరీర్‌లో ఊహించని వృద్ధిని మీరు చూస్తారు.పనిచేసే వారికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. ఆదాయంలో మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. మీరు చాలా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు. మీరు ప్రతి పనిలోనూ మంచి విజయం సాధిస్తారు. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యాన్ని పెంచబోతుంది. 

మిథున రాశి.. మార్చి నెలలో శుక్ర సంచారము వలన, మిథున రాశి వారు తమ కెరీర్‌లో మంచి వృద్ధిని చూస్తారు. పనిలో ఉన్నత అధికారుల నుండి మీకు పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. అంతేకాదు చేసే పనిలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగార్ధులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. విదేశాలకు సంబంధించిన వ్యాపారం చేసే వారికి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కొంత మందికి విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీడియా, ఫ్యాషన్ వంటి రంగాలలోని వారికి ఈ నెల మంచి జరగబోతుంది.   

వృషభ రాశి.. మార్చి నెలలో శుక్ర సంచారము వృషభ రాశి వారి జీవితాల్లో ఆనందాన్ని తీసుకురాబోతుంది.  వారు తమ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. సృజనాత్మక రంగంలో ఉన్నవారు గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆర్థిక పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలను పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది.  మీరు మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అనేక వనరుల నుండి డబ్బు చేతికి అందుతుంది. 

కుంభ రాశి..  మార్చిలో శుక్ర సంచారము కారణంగా, కుంభ రాశి వారు జీవితంలో మంచి పురోగతిని అందుకుంటారు.  కెరీర్‌లో మంచి పురోగతితో పాటు, సామాజిక హోదా కూడా పెరుగుతుంది. సంబంధాలలో సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. మీలో అవగాహన పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితం మధురంగా ​ఉండబోతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఇది మీ డబ్బు సమస్యలను అంతం చేస్తుంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, పంచాంగం ఇతర హిందూ మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఈ విషయాన్ని జీ  న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు.     

