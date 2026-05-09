Venus Transit 2026: మృగశిరలోకి శుక్రుడు.. మే 17 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. మీ రాశి ఉందా?

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 09, 2026, 10:32 AM IST|Updated: May 09, 2026, 10:32 AM IST

Venus Transit In Mrigashira Nakshatra Effect: శుక్ర గ్రహం మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు కలగడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభించబోతోంది. మే 17వ తేదీ వరకు ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన సంపద లభిస్తుంది.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్ర గ్రహం రాశి సంచారం చేయడం కారణంగా ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో, నక్షత్ర సంచారం చేయడం కారణంగా కూడా ద్వాదశ రాశుల వారిపై అలాంటి ప్రభావమే పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో ఎన్నో రకాల మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.   

మృగశిర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం కారణంగా నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో మంచి రోజులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మే 9వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారు వృత్తిపరమైన జీవితాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మే 17వ తేదీ వరకు శుక్ర గ్రహం మృగశిర నక్షత్రంలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.  

మృగశిర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం కారణంగా మేషరాశి వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లాభాలు చేకూరడమే కాకుండా ఉద్యోగాలపరంగా విశేషమైన పురోగతి లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆదాయ మార్గాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య జీవితం మరింత సులభతరం అవుతుంది.

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్ర గ్రహ సంచారంతో తమ కెరీర్ పరంగా పెద్ద పురోగతి లభించబోతోంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఆదాయ మార్గాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొత్త ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. భాగస్వామితో ఉన్న అనేక అపార్ధాలు తొలగిపోతాయి.  

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా శుక్రుడు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందించబోతున్నాడు. జీతం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరికి ప్రమోషన్స్ లెటర్స్ కూడా లభించబోతున్నాయి. వ్యాపారాలపరంగా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించిన వారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

