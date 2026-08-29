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పూర్వ ఫల్గుణిలోకి శుక్రుడు.. ఆగస్టు 31 నుంచి ఈ 4 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 29, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:07 AM IST


Venus Transit In Purva Phalguni: పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఆగస్టు 31వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా బంపర్ లాభాలు పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి...

Venus Transit In Purva Phalguni: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అన్ని నక్షత్రాలు చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు.. అన్ని గ్రహాలు తప్పకుండా నక్షత్ర సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇలా చేసే సంచారాల కారణంగా ఏర్పడే ప్రభావంతో ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో దిమ్మతిరిగే మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి ఒక్కొక్క గ్రహం అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రానికి శుక్రుడు అధిపతిగా కొనసాగుతున్నాడు. 

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సూర్యుడి సంచారం..

పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రాన్ని ఆనందంతో పాటు ప్రేమ, సంపద, కళాకు సూచికగా భావిస్తారు.. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 31వ తేదీన ఈ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇది సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ వరకు అక్కడే సంచార దశలో కొనసాగడం విశేషం. దీని కారణంగా మొత్తం నాలుగు రాశుల వారిపై ప్రభావం పడి.. ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో గౌరవం పెరిగి అదృష్టం కూడా తోడు ఉండబోతుంది..

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మేష రాశి 

సూర్యుడు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలో సంచారం చేయడం కారణంగా మేష రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదృష్టం తోడుండి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా అంచెలంచలుగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో గొప్ప పురోగతి లభించి కుటుంబంలో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

Venus Transit Effect3/6

సింహరాశి 

సింహ రాశి వారికి సూర్యుడి సంచార ప్రభావం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగడమే కాకుండా అకస్మాత్తుగా గొప్ప విజయాలు పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా పెరిగి.. సమాజంలో అద్భుతమైన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఉద్యోగాలపరంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు నెరవేరబోతున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు బలంగా మారిపోతున్నాయి.  

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తులారాశి 

తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. దీని కారణంగా తులా రాశి వారి మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గిపోతుంది.. ఒక వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారు గొప్ప పురోగతి కూడా పొందగలుగుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి బంపర్ లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు. డబ్బు సమస్యలు కూడా చాలా వరకు పరిష్కారం అవుతాయి.  

Venus Transit Effects5/6

మీన రాశి 

మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడి పవర్ఫుల్ ఎఫెక్ట్‌తో విశేషమైన ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. అన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారం కావడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరబోతున్నా. ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయి చిక్కులన్ని తొలగిపోతాయి. అలాగే అనుకున్న సమయాల్లో అన్ని పనులు చేసి విజయాలు సులభంగా పొందగలుగుతారు..  

Venus Transit Horoscope News6/6

గమనిక..

TAGS:
Venus Transit 2026
Venus Transit Effect
Astrology 2026
Venus Transit Zodiac

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