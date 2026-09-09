/Venus Transit 2026: సెప్టెంబర్ 11న శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు డబ్బే డబ్బు!

Venus Transit Effect: స్వాతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే డబ్బు పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.
Venus Transit Effect 2026: సెప్టెంబర్ 11న జ్యోతిష్య శాస్త్రం.. పరంగా అద్భుతం జరగబోతోంది. లౌకిక సుఖం, సౌందర్యం, ప్రేమకు సూచికగా భావించే శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో శుక్రుడు చిత్తా నక్షత్రాన్ని వదిలి రాహువు పాలించే స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నక్షత్రాన్ని వ్యాపారంలో పాటు ఆనందానికి సూచికగా భావిస్తారు.
స్వాతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారిపై రాహువుతో పాటు శుక్రుడి ప్రభావం పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే ఆర్థికపరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా చాలా వరకు పరిష్కారమవుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు.
స్వాతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి సంచారం కారణంగా తులా రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వక్తిగత జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కలుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కళతో పాటు డిజైన్, మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
శుక్రుడి ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పనుల్లో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాలు కూడా లభిస్తాయి. సహోద్యోగుల నుంచి అద్భుతమైన సహాకారం కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పాత సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందుతారు.
శుక్ర సంచారం మిథున రాశివారికి 5వ స్థానంలో ఉండడం వల్ల ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అవివాహితులకు మంచి మంచి సంబంధాలు కలుగుతాయి. కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కుంభ రాశికి వారికి శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో శుక్రుడు స్వాతి నక్షత్రంలోకి వెళ్లడం వల్ల చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా రెట్టింపు కాబోతోంది. విదేశీ వ్యాపారాలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. హోదా కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
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