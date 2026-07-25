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ఆగస్టు 1న శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, తిరుగులేని ధన యోగం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:44 PM IST

Venus Transit In Virgo: ఆగస్టు 1న శుక్రుడు సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికంగా సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

Venus Transit In Virgo Latest News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రేమ, ఐశ్వర్యం, సౌందర్యంతో పాటు విలాసవంతమైన జీవితానికి కారకుడైన శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే రాశి సంచారం చేయబోతోంది. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు.. రాబోయే ఆగస్టు 1న బుధాధిపత్యంలో ఉన్న కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఈ శుక్రుడి సంచారం సెప్టెంబర్ 2 వరకు కొనసాగుతుంది.
 

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శుక్రుడి ప్రభావం..

శుక్రుడు సంపదకు, ఆకర్షణకు చిహ్నంగా భావిస్తారు.. ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం వల్ల అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలనిస్తాయని జ్యోతిష్య చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రాశి మార్పు వల్ల 4 రాశుల వారికి రాబోయే నెల రోజులు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది.  

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ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

కెరీర్, వ్యాపార పరంగా ధనుస్సు రాశి వారికి ఇది సువర్ణ సమయంగా భావించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు పొందడమే.. కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. వ్యాపారంలో పెద్ద డీల్స్ ఓకే అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ఈ సమయం మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు అవుతుంది..

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మకర రాశి (Capricorn)

మకర రాశి వారికి శుక్రుడి ప్రభావంతో నూతన ఆదాయ మార్గాలు సుగమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ప్రయాణాలు లేదా విహారయాత్రలు చేపట్టే సూచనలు ఉన్నాయి. జీవితంలో సమతుల్యత ఏర్పడి.. భవిష్యత్తు కోసం వేసుకున్న ప్రణాళికలు అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తాయి.

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వృషభ రాశి (Taurus)

వృషభ రాశి వారికి ఈ సంచారం తీవ్ర ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. ఆర్థిక స్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ప్రేమ జీవితంలో కోరుకున్న కోరికలు కూడా మెరుగుపడతాయి.. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

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వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన మొండిబాకీలు చేతికి అందుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మిత్రుల సహాయ సహకారాలతో క్లిష్టమైన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.

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గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Venus Transit
Sukra Dev
Venus Transit News
Venus Effect
Venus Transit in Virgo

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