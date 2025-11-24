Vermicelli Pulao: సేమియాతో ఎప్పుడూ పాయసమేనా..? ఇలా పులావ్ చేసి పెట్టండి.. లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు..!

Vermicelli Pulao Making: సేమియాతో పాయసం, ఉప్మా చేసుకొని తిని ఉంటారు. అయితే ఈ రెండు రకాల వంటలే కాకుండా.. సేమియాతో నోరూరిపోయే పులావ్ కూడా చేయొచ్చు. ఎక్కువ టైమ్ తీసుకోకుండానే చాలా త్వరగా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి దీన్ని రెడీ చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్లకి రుచి చూపించండి. వావ్ సూపర్ అనడం మాత్రం గ్యారెంటీ. మరి వేడివేడి సేమియా పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ సేమియా పులావ్ ను తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: సేమియా- ఒక కప్పు, నూనె-2 టేబుల్ స్పూన్లు, జీలకర్ర-1 టీ స్పూన్, పచ్చిమిర్చి-3, ఆలుగడ్డలు, బీన్స్, క్యారెట్-పావు కప్పు, ఉల్లిపాయ-1, కరివేపాకు-సరిపడినంత, బిర్యానీ మసాలాలు-తగినంత, ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా-తగినంత, కొత్తిమీర, పుదీనా-కొద్దిగా తీసుకోవాలి.
స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి అందులో సేమియా వేసి మంటను మీడియంలో పెట్టి మంచి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత మరో పెద్ద ప్యాన్ లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి.. వేడెక్కాక అందులో జీలకర్రతో పాటు అన్ని రకాల బిర్యానీ మసాలా దినుసులు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి.
ఉల్లిపాయలు వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. అది పచ్చివాసన పోయాక ఆలు, బీన్స్, క్యారెట్ ముక్కలతో పాటు తగినంత ఉప్పు కూడా వేసి మూతపెట్టి వాటిని మగ్గించాలి. వెజిటేబుల్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక తగినంత పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, గరం మసాలా పొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
పులావ్ పొడిపొడిగా రావడానికి కప్పు సేమియాకి కప్పు వాటర్ పోసి.. ఉప్పు సరిపోయిందో, లేదో చెక్ చేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న సేమియాని వేసి బాగా కలపాలి. ఇక ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
ఇక మూడు నిమిషాల తర్వాత సేమియా పులావ్ ను మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అందులో కొంచెం లెమన్ జ్యూస్, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గుమగుమలాడే సేమియా పులావ్ రెడీ.