Gold Cheap: అతి తక్కువ బంగారం ధర ఇక్కడే.. భారతదేశంతో పోలిస్తే ఎంత తక్కువ?

Very Cheap Of Gold In This Country Compare With India: ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన లోహంగా బంగారం మారింది. ప్రస్తుతం భారీ స్థాయిలో బంగారం ధర పెరుగుతుండగా ప్రపంచంలో ఎక్కడ అతి తక్కువగా ఉందో చూద్దాం. భారతదేశంతో పోలిస్తే ప్రపంచంలో అతి తక్కువకు బంగారం లభించే దేశం ఇక్కడే ఉంది.
భారతీయులకు బంగారం ధరించడం ఇష్టమే కానీ అదే స్థాయిలో పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. పెట్టుబడిగా భావిస్తున్న బంగారంతో భావోద్వేగమైన అనుబంధం ఉంది. భారతదేశంతో పోలిస్తే ఇతర దేశాల్లో బంగారం చాలా తక్కువకు లభిస్తుంది. దుబాయ్లో బంగారం చాలా తక్కువ ఉంటుంది.
ప్రధాన ప్రపంచ బంగారు వాణిజ్య కేంద్రంగా దుబాయ్ను పిలుస్తుంటారు. లండన్, భారత మార్కెట్ల కంటే దుబాయ్లో బంగారం చాలా తక్కువ ధర ఉంటుంది. మధ్యప్రాచ్య దేశాలైన ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతున్నాయి. దుబాయ్లో బంగారం సరఫరా పెరిగింది. కాకపోతే ఆ స్థాయిలో బంగారానికి డిమాండ్ లేదు.
అంతర్జాతీయ ఘర్షణల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మందకొడిగా బంగారం వ్యాపారం కొనసాగుతోంది. లండన్ మార్కెట్తో పోలిస్తే దుబాయ్లో ఒక ఔన్సు బంగారం సుమారు 10 నుంచి 30 అమెరికన్ డాలర్ల తక్కువ ధరకు అమ్ముడవుతోంది.
ధరలు తక్కువగా ఉండటంతో చాలా మంది దుబాయ్లో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొత్త భారతీయ కస్టమ్స్ నిబంధనల ప్రకారం విదేశాల నుండి వచ్చే పురుష ప్రయాణికులు 20 గ్రాముల వరకు, మహిళా ప్రయాణికులు 40 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలను ఎలాంటి కస్టమ్స్ సుంకం చెల్లించకుండా భారతదేశానికి తీసుకురావచ్చు.
భారత ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన పరిమితి కంటే ఎక్కువ బంగారం తీసుకువచ్చినా.. లేదా తీసుకువచ్చిన బంగారానికి సరైన రసీదులు చూపించలేకోతే బంగారాన్ని ఎయిర్పోర్టు అధికారులు సీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
విదేశాల నుండి బంగారం కొనుగోలు చేసే ప్రయాణికులు ప్రస్తుత బంగారం ధరను తనిఖీ చేసి తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఆభరణాల స్వచ్ఛతా ధృవీకరణ పత్రం, కొనుగోలు రశీదులను ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి.