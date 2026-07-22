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Tamannaah Bhatia: తమన్నా అందంపై వ్యాఖ్యలు.. క్షమాపణ చెప్పిన సీనియర్ హీరో

Written ByVishnupriya
Published: Jul 22, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:21 PM IST

Tamannaah Bhatia:తమన్నా భాటియాను అభిమానులు, సినీ వర్గాలు ప్రేమగా మిల్కీ బ్యూటీ అని పిలవడం చాలా కాలంగా కొనసాగుతోంది. అయితే ఇటీవల బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అన్నూ కపూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. తమన్నాను ఉద్దేశించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు అభ్యంతరకరంగా భావించగా, మరికొందరు అవి ప్రశంసలేనని అభిప్రాయపడ్డారు.

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తమన్నా భాటియా

ఇటీవల యూట్యూబర్ శుభాంకర్ మిశ్రాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తమన్నా నటించిన ఆజ్ కీ రాత్ పాట గురించి మాట్లాడిన అన్నూ కపూర్, ఆ పాట తనకు బాగా నచ్చిందని చెప్పారు. అలాగే తమన్నా అందాన్ని ప్రశంసిస్తూ "మిల్కీ బాడీ" అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఆ వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమైంది.  

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తమన్నా అందంపై వ్యాఖ్యలు

ఈ వ్యాఖ్యలపై పలువురు నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందించారు. మహిళల గురించి గౌరవంగా మాట్లాడాలని, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు సరైనవి కావని విమర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా జూమ్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నూ కపూర్ తన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చారు.  

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అన్నూ కపూర్

తాను తమన్నాను అవమానించే ఉద్దేశంతో ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని, ఆమె అందాన్ని ప్రశంసించే క్రమంలోనే ఆ పదాలను ఉపయోగించానని చెప్పారు. ఇంగ్లీష్‌లో మిల్కీ బ్యూటీ అని చెప్పడాన్ని అందరూ సహజంగా తీసుకుంటారని, అదే భావాన్ని హిందీలో వ్యక్తపరిస్తే వివాదం అవుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.  

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తమన్నా వివాదం

అలాగే బ్రిటిష్ పాలన ప్రభావం కారణంగా భారతీయుల ఆలోచనా విధానంలో ఇంకా మార్పు రాలేదని, భాష ఆధారంగా ఒకే భావానికి వేర్వేరు అర్థాలు తీసుకోవడం సరికాదని అన్నారు. అయితే తన మాటలు ఎవరికైనా బాధ కలిగించి ఉంటే క్షమాపణలు చెబుతున్నానని స్పష్టం చేశారు.  

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అన్నూ కపూర్ క్షమాపణ

తమన్నా ఎప్పుడూ సంతోషంగా, విజయవంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని, తన వ్యాఖ్యల వెనుక ఎలాంటి చెడు ఉద్దేశం లేదని అన్నూ కపూర్ పేర్కొన్నారు. ఈ వివరణతో వివాదం ఎంతవరకు సద్దుమణుగుతుందో చూడాలి.

TAGS:
Tamannaah Bhatia
Tamannaah Beauty Remarks
Annu kapoor
Annu Kapoor Apology
Tamannaah controversy
Bollywood news

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