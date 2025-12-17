English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • VI: వొడాఫోన్‌ ఐడియా స్పెషల్‌ రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. ఫోన్‌ పోతే రూ.25000 ఇన్సూరెన్స్‌..!

VI: వొడాఫోన్‌ ఐడియా స్పెషల్‌ రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. ఫోన్‌ పోతే రూ.25000 ఇన్సూరెన్స్‌..!

VI Rs 61 Insurance Plan: వీఐ విధ్వంసం.. స్పెషల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌తో ఇతర టెలికాం కంపెనీలకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది వోడాఫోన్ ఐడియా (VI) వినూత్న ప్లాన్ ప్రకటించింది. కేవలం రూ.61 తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే రూ.25 వేల వరకు బీమా పొందే అవకాశం ఉంది. మీరు ఫోన్ పోగొట్టుకున్నా.. లేదా పాడైపోయిన ఈ ఆఫర్‌ వర్తిస్తుంది. వీఐ అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 ప్రైవేటు టెలికాం దిగ్గజ కంపెనీ అయిన వీఐ కొత్త వినూత్న ప్లాను తీసుకువచ్చింది. ప్రత్యేక రీఛార్జి ఆఫర్లతో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో యూజర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రధానంగా మీ మొబైల్ పోగొట్టుకున్న లేదా పాడైపోయిన రూ.25 వేల వరకు బీమా పొందే అవకాశం అందిస్తోంది.   

2 /5

కేవలం రూ.61 తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 30 రోజుల బీమాతో పాటు 2gb డేటా 15 రోజులపాటు వర్తిస్తుంది ఇక ఈ హ్యాండ్ సెట్ ఇన్సూరెన్స్ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి 30 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఇక రూ. 201 రూపాయితో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 10gb డేటా 30 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.  

3 /5

 ఇందులో మీ మొబైల్‌కు బీమా 100 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. అదేవిధంగా రూ.251 రూపాయలతో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 10 జీబీ 30 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. ఏడాది పాటు రూ.25 వేల ఇన్సూరెన్స్ మీ మొబైల్ కి పొందుతారు. ఎయిర్టెల్, జియో కూడా ఇలాంటి ప్లాన్స్ ఇప్పటివరకు తీసుకురాలేదు. ఈ ఈ నేపథ్యంలో వీఐ విధ్వంసమే సృష్టించనుంది.  

4 /5

 ఒక చిన్న మొబైల్ రీఛార్జ్ తో సులభంగా ఏడాదంతా మీ ఫోన్‌కు బీమా పొందవచ్చు. ఫోన్ పోగొట్టుకున్న లేదా పాడైపోయిన రెండిటికి వర్తిస్తుంది. ప్రధానంగా యూజర్ల మొబైల్ ఫోన్ అదనపు భద్రత కోసం ఈ వినూత్నమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది వీఐ.  

5 /5

 అయితే ఈ ప్లాన్స్ తో మీరు రీచార్జ్ చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు యాక్టివ్ బేస్ ప్లాన్ పొంది ఉండాలి. ఇది కేవలం యాడ్‌ ఆన్‌ డేటా ప్యాక్ మాత్రమే. 4జి డేటాను పొందుతారు. అయితే హ్యాండ్ సెట్ ధర తెలుసుకోవడానికి కస్టమర్లు ప్యాక్‌ పొందిన తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ అందుకుంటారు. 48 గంటల్లో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి.

Vi Recharge Plan Vodafone Idea insurance plan VI mobile insurance Vi Special Recharge Offer VI data add on pack

Next Gallery

Paush Amavasya 2025: మరో రెండు రోజుల్లో పుష్య అమావాస్య.. న్యూ ఇయర్ కు ముందే కింగ్ మేకర్లు కాబోతున్న రాశులు ఇవే... మీరున్నారా..?..