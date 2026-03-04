English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Top Bollywood Celebrities Shares Festive Moments: ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు హోలీ పండుగ గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మార్చి 3వ తేదీన ఈ వేడుకలు జరపుకోగా.. ఈరోజు కూడా హోలీ పండుగ జరుపుకున్నారు. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు వరుణ్ ధావన్, విక్కీ కౌషల్, కృతి సనన్‌లు కూడా ఈ హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు.
 
1 /5

 బాలీవుడ్ హీరో విక్కీ కౌశల్ తన సతీమణి కత్రినా కైఫ్ తో కలిసి హోలీ రంగులు ఆడుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వైభవంగా జరిగింది. సన్నీ కౌశల్ తో పాటు కత్రినా సోదరి కూడా ఇసబెల్లా కైఫ్‌ కూడా ఉంది. ఈ ఫోటోలో వారు రంగులు చల్లుకొని తెలుపు రంగు ధరించిన అవుట్‌ ఫిట్స్‌తో కనిపించారు.  

2 /5

బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి షబ్నా అజ్మీ తన భర్త జావేద అక్తర్‌తో కలిసి హోలీ వేడుకలు తన స్వగృహంలో నిర్వహించుకున్నారు. ఇద్దరు కలిసి తెలుపు రంగు డ్రెస్సులు ధరించి మరీ రంగులు చల్లుకున్న ఫోటోలు నెట్టింటా షేర్‌ చేశారు.   

3 /5

సోహ అలీఖాన్ కూడా హోలీ వేడుకలు తన భర్త కునాల్ కెమ్మీతో కలిసి జరుపుకున్నారు. తనతోపాటు క్లోజ్‌ఫ్రెండ్‌ నటి నేహా దుఫియా కూడా ఈ వేడుకల్లో కనిపిస్తోంది. సాంప్రదాయ హోలీ వేడుకల్లో వీళ్లు వాటర్ బెలూన్, వాటర్ గన్స్ వాడుతూ ఒకరిపై ఒకరి గులాల్ చల్లుకున్నారు.  

4 /5

 వరుణ్ ధావన్ కూడా తన భార్య నటాషా దలాల్‌తో కలిసి ఈ హోలీ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వారి ముఖం పై గులాల్ చల్లుకున్న ఫోటోలు షేర్‌ చేసుకున్నాడు.  

5 /5

 బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్‌ కూడా హోలీ వేడుకలు కొత్తగా పెళ్లయిన సోదరి నుపూర్‌ సనన్‌తో కలిసి జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకలో తన చెల్లి భర్త స్టెబిన్ బెన్ కూడా ఉన్నారు . వీళ్లందరు కలిసి ఒకే రంగు అవుట్ ఫిట్‌ ధరించి రంగులు చల్లుకున్న ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

