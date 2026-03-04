Top Bollywood Celebrities Shares Festive Moments: ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు హోలీ పండుగ గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మార్చి 3వ తేదీన ఈ వేడుకలు జరపుకోగా.. ఈరోజు కూడా హోలీ పండుగ జరుపుకున్నారు. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు వరుణ్ ధావన్, విక్కీ కౌషల్, కృతి సనన్లు కూడా ఈ హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు.
బాలీవుడ్ హీరో విక్కీ కౌశల్ తన సతీమణి కత్రినా కైఫ్ తో కలిసి హోలీ రంగులు ఆడుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వైభవంగా జరిగింది. సన్నీ కౌశల్ తో పాటు కత్రినా సోదరి కూడా ఇసబెల్లా కైఫ్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోటోలో వారు రంగులు చల్లుకొని తెలుపు రంగు ధరించిన అవుట్ ఫిట్స్తో కనిపించారు.
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి షబ్నా అజ్మీ తన భర్త జావేద అక్తర్తో కలిసి హోలీ వేడుకలు తన స్వగృహంలో నిర్వహించుకున్నారు. ఇద్దరు కలిసి తెలుపు రంగు డ్రెస్సులు ధరించి మరీ రంగులు చల్లుకున్న ఫోటోలు నెట్టింటా షేర్ చేశారు.
సోహ అలీఖాన్ కూడా హోలీ వేడుకలు తన భర్త కునాల్ కెమ్మీతో కలిసి జరుపుకున్నారు. తనతోపాటు క్లోజ్ఫ్రెండ్ నటి నేహా దుఫియా కూడా ఈ వేడుకల్లో కనిపిస్తోంది. సాంప్రదాయ హోలీ వేడుకల్లో వీళ్లు వాటర్ బెలూన్, వాటర్ గన్స్ వాడుతూ ఒకరిపై ఒకరి గులాల్ చల్లుకున్నారు.
వరుణ్ ధావన్ కూడా తన భార్య నటాషా దలాల్తో కలిసి ఈ హోలీ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వారి ముఖం పై గులాల్ చల్లుకున్న ఫోటోలు షేర్ చేసుకున్నాడు.
బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్ కూడా హోలీ వేడుకలు కొత్తగా పెళ్లయిన సోదరి నుపూర్ సనన్తో కలిసి జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకలో తన చెల్లి భర్త స్టెబిన్ బెన్ కూడా ఉన్నారు . వీళ్లందరు కలిసి ఒకే రంగు అవుట్ ఫిట్ ధరించి రంగులు చల్లుకున్న ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి.