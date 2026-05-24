Vidya Balan: ఇంత అందంగా ఉన్నా.. వరుసగా 13 సినిమాల్లో నుంచి హీరోయిన్‌గా రిజెక్ట్ చేశారంట!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 24, 2026, 05:56 PM IST|Updated: May 24, 2026, 05:56 PM IST

Vidya Balan News: సినీ ఇండస్ట్రీలోని నటీనటులు చూపులకు గ్లామర్ల ఫీల్డ్‌గా కనిపించినా.. వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎన్నో కష్టాలు, కన్నీళ్లు దాగుంటాయి. అలాంటి జీవితాన్నే ఓ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుభవిస్తుంది. జాతీయ అవార్డు గెలిచినా తన కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ఒకానొక సమయంలో ఏకంగా 13 సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా అవకాశాలను కోల్పోయానని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

విద్యాబాలన్‌కు చేదు అనుభవం..

ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో విద్యా బాలన్ మాట్లాడుతూ.. సినిమాల్లో తన కెరీర్ అంతా సాఫీగా సాగలేదని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. కెరీర్ మొదట్లో వరుసగా అవకాశాలు చేజారిపోవడంతో తనను అందరూ 'అన్‌లక్కీ హీరోయిన్' (ఐరెన్ లెగ్) అని పిలిచేవారని, ఆ మాటలకు రాత్రుళ్లు ఏడుస్తూ నిద్రపోయేదాన్నని ఆమె చెప్పారు.

వరుస రిజెక్షన్ల వల్ల తనలో ఏదో లోపం ఉందేమోనని కుంగిపోయానని, ఒక దశలో అద్దంలో తన ముఖాన్ని తానే చూసుకోవడానికి సంకోచించేదాన్నని విద్యాబాలన్ వెల్లడించారు. కానీ, వాటన్నింటినీ తట్టుకుని, ఆత్మవిశ్వాసంతో పోరాడి ఈరోజు బాలీవుడ్‌లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యాక్ట్రెస్‌గా నిలిచానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్న విద్యా బాలన్, ఆ తర్వాత తన నటనతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. 2005లో 'పరిణీత' చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చి, 'లగే రహో మున్నాభాయ్', 'పా', 'ఇష్కియా', 'నో వన్ కిల్డ్ జెస్సికా' వంటి చిత్రాలతో స్టార్‌డమ్ తెచ్చుకుంది.

'ది డర్టీ పిక్చర్' సినిమాలో సిల్క్ స్మిత పాత్రలో ఆమె నటన ఒక సంచలనం. ఈ చిత్రానికి గానూ ఆమె జాతీయ అవార్డుతో పాటు ఫిలింఫేర్ పురస్కారాలను అందుకుంది.

హిందీలోనే కాకుండా తెలుగులోనూ విద్యా బాలన్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. దివంగత నటుడు నందమూరి తారక రామారావు బయోపిక్ చిత్రాలైన 'ఎన్.టి.ఆర్: కథానాయకుడు', 'ఎన్.టి.ఆర్: మహానాయకుడు' చిత్రాలలో ఎన్టీఆర్ సతీమణి బసవతారకం పాత్రలో ఆమె జీవించేశారు. ఈ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయం సాధించకపోయినప్పటికీ, తెలుగు వారి గుండెల్లో విద్యా బాలన్ చెరగని ముద్ర వేశారు.

పరిశ్రమలో ఎవరి కెరీర్ ఎప్పుడు ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో చెప్పలేము. ఎన్ని రిజెక్షన్స్ ఎదురైనా పట్టుదల ఉంటే అనుకున్నది సాధించవచ్చని విద్యా బాలన్ ప్రయాణం నిరూపిస్తోంది.

