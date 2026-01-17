English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vietnam VS India Currency: ఈ దేశంలో ఇండియన్ రూపీ డామినేషన్.. అక్కడకు లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్తే జాక్ పాట్ కొట్టినట్టే..!!

Vietnam VS India Currency: భారత రూపాయి గురించి మాట్లాడినప్పుడల్లా సాధారణంగా అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిక వస్తుంది. ఆ పోలికలో రూపాయి బలహీనంగా కనిపించటం సహజం. కానీ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ రూపాయి స్థితి అలా ఉండదు. కొన్ని దేశాల్లో భారత కరెన్సీ ఎంతో బలంగా ఉంటుంది. అటువంటి దేశాల్లో ఒకటి వియత్నాం. అక్కడికి వెళ్లిన వెంటనే భారతీయులకు చిన్న మొత్తం కూడా భారీ సంఖ్యలుగా మారి ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
ఆగ్నేయాసియాలో ఉన్న వియత్నాం తన సహజ సౌందర్యం, పర్యాటక ఆకర్షణలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించింది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి భారతీయులకు ఈ దేశం ఖర్చు తక్కువగా ఉండే పర్యాటక గమ్యంగా మారింది. రూపాయి బలం వల్ల అక్కడ జీవన వ్యయం, ఆహారం, షాపింగ్, ప్రయాణ ఖర్చులు చాలా సరసమైనవిగా అనిపిస్తాయి.

ప్రస్తుత మారకపు విలువను గమనిస్తే, భారత రూపాయి వియత్నామీస్ డాంగ్‌తో పోలిస్తే చాలా బలంగా ఉంది. ఒక భారత రూపాయి దాదాపు 290కి పైగా వియత్నామీస్ డాంగ్‌లకు సమానంగా మారుతోంది. అంటే భారతదేశం నుంచి వియత్నాంకు రూ.1 లక్ష తీసుకెళ్తే, అక్కడ అది కోట్లకు దగ్గరగా ఉన్న డాంగ్‌లుగా మారుతుంది. సంఖ్యల పరంగా ఇది చాలా పెద్ద మొత్తంలా అనిపించినప్పటికీ, స్థానిక ధరల ప్రకారం చూస్తే ఇది సాధారణ ఖర్చుకే సరిపోతుంది.

వియత్నాం అధికారిక కరెన్సీ వియత్నామీస్ డాంగ్ (VND). ఈ కరెన్సీని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ వియత్నాం జారీ చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా చట్టబద్ధంగా వినియోగించే ఏకైక కరెన్సీ ఇదే. కొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాల్లో, హోటళ్లలో అమెరికన్ డాలర్లు కూడా తీసుకుంటారు. కానీ రోజువారీ లావాదేవీల్లో స్థానిక మార్కెట్లలో డాంగ్‌కే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. 1978 నుంచి డాంగ్ వియత్నాం అధికారిక కరెన్సీగా కొనసాగుతోంది.

అక్కడికి వెళ్లిన భారతీయులు లక్షల సంఖ్యలో డబ్బు చేతిలో ఉండటం చూసి తమను తాము లక్షాధికారుల్లా భావించవచ్చు. అయితే కరెన్సీ విలువ ఎక్కువగా కనిపించడమే ధనికులమైపోయామన్న అర్థం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. 

అక్కడి ధరలు, జీతాలు, జీవన వ్యయం అన్నీ స్థానిక ఆర్థిక పరిస్థితుల ఆధారంగానే నిర్ణయిస్తాయి. అయినప్పటికీ, భారత రూపాయి బలం వల్ల వియత్నాంలో ప్రయాణం చేయడం, నివసించడం, షాపింగ్ చేయడం భారతీయులకు సులభంగా, ఖర్చు తక్కువగా అనిపించడం మాత్రం నిజం.

