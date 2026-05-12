/Thalapathy Vijay: విజయ్ స్టామినా మామూలు కాదు.. 48 గంటల్లోనే జరిగిన అద్భుతం!

Vijay CM: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా దళపతి విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆయన క్రేజ్ మరింత పెరిగిపోయిందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే సినీ రంగంలో భారీ అభిమాన వర్గాన్ని సంపాదించుకున్న విజయ్.. ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా అదే స్థాయిలో ప్రభావం చూపిస్తున్నారని అభిమానులు చెబుతున్నారు.
తాజాగా తమిళనాడు సీఎంఓ అధికారిక సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలకు భారీ స్థాయిలో ఫాలోవర్స్ పెరగడం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. గతంలో టీఎన్ సీఎంఓ ఖాతాకు సుమారు 4.4 లక్షల మంది మాత్రమే ఫాలోవర్స్ ఉండగా.. విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన 48 గంటల్లోనే ఆ సంఖ్య ఏకంగా 14 లక్షలకు చేరింది. అంటే కేవలం రెండు రోజుల్లోనే దాదాపు 10 లక్షల మంది కొత్తగా ఫాలో అయినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఎక్స్ వేదికలో కూడా విజయ్కు భారీ స్పందన కనిపిస్తోంది. అక్కడ కూడా లక్షల సంఖ్యలో కొత్త ఫాలోవర్స్ చేరడంతో మొత్తం సంఖ్య 20 లక్షలను దాటింది. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
విజయ్ అభిమానులు అయితే “ఇది దళపతి స్టామినా” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సినిమా హీరోగా మాత్రమే కాకుండా.. రాజకీయ నాయకుడిగా కూడా విజయ్పై ప్రజల్లో ఎంత ఆసక్తి ఉందో ఈ సంఖ్యలు చూపిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం తమిళనాడులో విజయ్ పేరు పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాలు, ప్రజలకు ఇచ్చే హామీలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలపై అభిమానులు ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే అధికారిక ఖాతాలను కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఫాలో అవుతున్నారని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు విజయ్ అభిమానులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రత్యేక పోస్టులు పెడుతూ ఆయన విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. “ఇది మొదట మాత్రమే.. ముందుముందు ఇంకా రికార్డులు వస్తాయి” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయ్ సోషల్ మీడియా క్రేజ్ చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.