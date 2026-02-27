Vijay Devarakonda Rashmika Marriage Photos: ఒకరోజు ఆమెను నేను మిస్ అయ్యాను.. ప్రేమ కథ చెబుతూ పెళ్లి ఫోటోలు షేర్ చేసిన విజయ్ దేవరకొండ..!

Vijay Devarakonda Marriage Photo
విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్నా పెళ్లి ఫోటోలు ఫైనల్ గా బయటకు వచ్చాయి. చాలా రోజులుగా అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూసిన ఈ క్షణాలు ఇప్పుడు నిజమయ్యాయి. విజయ్ దేవరకొండ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ పెళ్లి ఫోటోలను షేర్ చేయడంతో.. అవి క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ ఫోటోలలో రష్మిక ఎర్ర చీర కట్టుకొని సంప్రదాయంగా ఎంతో అందంగా కనిపించింది. మెడలో పూలమాల, చేతుల్లో గాజులు, కళ్లలో భావోద్వేగం స్పష్టంగా కనిపించింది. విజయ్ దేవరకొండ పైన ఎర్ర షాల్ వేసుకొని సంప్రదాయ లుక్లో కనిపించారు. ఒక ఫోటోలో రష్మిక కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతూ భావ ద్వేగంగా కనిపించగా..మరో ఫోటోలో ఇద్దరూ చేతులు పట్టుకొని కలిసి నడుస్తూ కనిపించారు. ఈ ఫోటోలు చూసిన అభిమానులు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
ఈ ఫోటోలతో పాటు విజయ్ దేవరకొండ ఒక భావోద్వేగ క్యాప్షన్ కూడా రాశారు.” ఒక రోజు నేను ఆమెను చాలా మిస్ అయ్యాను. ఆమె పక్కన ఉంటే నా రోజు ఇంకా బాగుండేదేమో అనిపించేలా మిస్ అయ్యాను. ఆమె ఎదురుగా కూర్చుంటే భోజనం ఇంకా హాయిగా ఉండేదేమో అనిపించింది. ఆమెతో కలిసి వర్కౌట్ చేస్తే అది శిక్షలా కాకుండా సరదాగా ఉండేదేమో అనిపించింది. ఎక్కడ ఉన్నా సరే, ఆ ఇంటి ఫీలింగ్, ఆ ప్రశాంతత కోసం నాకు ఆమె అవసరం అనిపించింది.
అందుకే… నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను నా భార్యగా చేసుకున్నాను. 26.02.2026”
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా కలిసి మొదటిగా గీత గోవిందం సినిమాలో నటించారు. ఈ సినిమా అప్పట్లో పెద్ద విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా సమయంలోనే వీరిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. అదే క్రమంలో ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారిందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాలో కూడా నటించారు. ఈ సినిమా కథ, నటనకు మంచి పేరు వచ్చినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయం అందుకోలేకపోయింది.
అయితే సినిమాల విజయాపజయాలకు అతీతంగా, వీరిద్దరి ప్రేమ బలంగా నిలిచింది. దాదాపు ఎనిమిది ఏళ్ల ప్రేమ ప్రయాణానికి ఈ రోజు పెళ్లితో ముగింపు పలికారు.