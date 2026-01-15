Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ ఫోటోస్.. మిస్సయిన రష్మిక మందన్నా!

Vijay Devarakonda Sankranti Celebrations: ఈ జనవరి 15న దేశమంతటా సంక్రాంతి పండగని ఎవరి సాంప్రదాయాలలో వారు చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. మన టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ కూడా ఈ పండగని తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకుంటూ తమ ఫెస్టివ్ మూమెంట్స్ని అభిమానులతో షేర్ చేస్తూ అందరికీ సంక్రాంతి విషెస్ని తెలియజేస్తున్నారు.
టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ సంక్రాంతి పండగని తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకుంటూ.. తమ ఫెస్టివ్ మూమెంట్స్ని అభిమానులతో షేర్ చేస్తూ అందరికీ ఫెస్టివల్ విషెస్ని తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ కూడా తన ఫ్యామిలీతో కలిసి జరుపుకున్న సంక్రాంతి పండగ ఫోటోలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు.
రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటాడో తెలిసిన విషయమే. ఈ సంక్రాంతిని విజయ్ దేవరకొండ తన కుటుంబంతో కలిసి జరుపుకున్నాడు. తమ పండుగ మూమెంట్స్ని షేర్ చేస్తూ హ్యాపీ సంక్రాంతి మీ అందరికీ.. నా బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ నుండి అని విషెస్ని తెలియజేశారు.
ఇక విజయ్ దేవరకొండ షేర్ చేసిన ఆ ఫోటోస్ నెటిజన్స్ని బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అమ్మ, నాన్న, తమ్ముడు, విజయ్ అందరూ కూడా ట్రెడిషనల్ అవుట్ఫిట్స్లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆ ఫోటోస్ చూసిన వారు రష్మిక వదిన కూడా ఉంటే బాగుండు అన్న అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
అయితే విజయ్ దేవరకొండ క్యాప్షన్లో ఇంకొకటి కూడా మెన్షన్ చేశాడు. మా ఫ్యామిలీ నుండి మీ అందరి కుటుంబాలకి అంటూ మా అమ్మకి నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ విలేజ్లో పండగ జరుపుకుందామని ప్రామిస్ చేశాను అంటూ తెలిపాడు.
దీంతో ఎలాగు ఈ ఫిబ్రవరిలో రష్మికతో విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి జరగనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక వచ్చే సంవత్సరం విజయ్, తన భార్య రష్మికతో కలిసి పండుగని ఫ్యామిలీతో తన అమ్మగారి ఊర్లో జరుపుకోబోతున్నారన్నమాట.