Vijay Rashmika: రష్మికకు.. విజయ్ దేవరకొండ తల్లి స్ట్రిక్ట్ కండిషన్.. అలా ఉండాల్సిందే అంటూ వార్నింగ్..!

Rashmika Vijay:
ఫైనల్ గా.. రష్మిక విజయ్, దేవరకొండ ఒక తయారు వీరి పెళ్లి వార్తలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. వీళ్ళ పెళ్లికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల ఫోటోలు, వీడియోలు బయటికి రాకపోవడమే.. రెండు రోజుల నుంచి వాటికోసం తెగ ఎదురుచూస్తూ ఉండిపోయారు అభిమానులు.
రష్మిక, విజయ్ ఇద్దరూ కలిసి గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాల్లో నటించారు. ఈ సినిమాల్లో వారి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఆన్స్క్రీన్లో కనిపించిన ఈ బంధం నిజ జీవితంలో కూడా ఉందని చాలాకాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇటీవల విజయ్ తల్లి మాధవి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక పాత కార్యక్రమంలో ఆమెను “మీకు ఎలాంటి కోడలు కావాలి?” అని అడిగారు. దానికి ఆమె చాలా సింపుల్గా సమాధానం ఇచ్చారు. తనకు కులం, మతం ముఖ్యమేమీ కాదని స్పష్టంగా చెప్పారు. కానీ తన కుమారుడి పని ఒత్తిడి, జీవన శైలిని అర్థం చేసుకునే గుణం ఉండాలని తెలిపారు.
ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, “కోడలు విజయ్ను, అతని కుటుంబాన్ని నిజమైన ప్రేమతో చూడాలి. కుటుంబాన్ని తనదిగా భావించి చూసుకోవాలి” అని అన్నారు. ఇదే తన ఒక్క షరతు అని ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్గా మారాయి.
గతంలో రష్మిక విజయ్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కనిపించిన కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి.
ఇక ఏదేమైనా పెద్దలు ఒప్పిచ్చి.. ఫైనల్గా వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం.. వీళ్ళ అభిమానులకు ఆనందకరమైన వార్తగా నిలిచింది