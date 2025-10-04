Vijay Rashmika Engagement Details : టాలీవుడ్లో అత్యంత ప్రియమైన జంటలలో ఒకరైన విజయ్ దేవరకొండ మరియు రష్మిక మందన్నా ఎట్టకేలకు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం రేపుతున్నాయి. ఈ వార్తను అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తుండగా, చివరికి శుక్రవారం రాత్రి ఈ జంట ఎంగేజ్మెంట్ జరుపుకున్నట్లు నిర్ధారితమైంది.
ఈ వేడుక హైదరాబాదులోని జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న విజయ్ దేవరకొండ యొక్క అద్భుతమైన ₹15 కోట్ల విలువైన మాన్షన్లో జరిగింది. ఆధునిక శైలిలో నిర్మితమైన ఈ ఇల్లు తెల్లని ఇంటీరియర్స్, మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్, విస్తృతమైన గదులు, ఫ్రెంచ్ విండోస్ వంటి సౌకర్యాలతో ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వేడుకకు కుటుంబ సభ్యులు మరియు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులు మాత్రమే హాజరయ్యారని సమాచారం.
రష్మిక..విజయ్ల ప్రేమకథ గీత గోవిందం (2018) సినిమాతో మొదలైంది. ఆ తరువాత వారు డియర్ కామ్రేడ్లో కలిసి నటించారు. ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత వీరి కెమిస్ట్రీ గురించి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో చర్చించటం మొదలుపెట్టారు. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ తమ సంబంధం గురించి బహిరంగంగా చెప్పకపోయినా..ఫోటోలు.. ట్రిప్ల ద్వారా వీరి బంధం స్పష్టమయ్యేది.
సమాచారం ప్రకారం, ఈ వేడుకలో రష్మిక గోల్డ్ మరియు పీచ్ కలర్ డ్రెస్లో మెరిసిందని, విజయ్ సాంప్రదాయిక కుర్తా ధరించాడని చెబుతున్నారు. ఇద్దరూ భావోద్వేగ క్షణాలను పంచుకున్నారని అతిథులు పేర్కొన్నారు.
నిశ్చితార్థం తర్వాత, వీరి వివాహం 2026 ఫిబ్రవరిలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్గా జరగనుందని సమాచారం. ఈ జంట ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే విషయంపై అభిమానులు ఇప్పటికే ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు.
మొత్తానికి, టాలీవుడ్లో అత్యంత లవబుల్ జంటగా పేరొందిన విజయ్..రష్మిక జంట ఇప్పుడు అధికారికంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు వార్తలు రావడంతో అందరూ ఖుషి గా ఉన్నారు. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు “ఇది నిజమైన గీత గోవిందం క్షణం” అంటూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.