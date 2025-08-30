Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ వలన రష్మిక మూడుసార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యిందా.. ఇదేందిరా బాబు..!

Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇప్పటివరకు ఈ విషయం గురించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వకపోయినా.. అభిమానులు మాత్రం వాళ్లకు తగిన థియరీలు వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారు..
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. గీత గోవిందం సినిమా ద్వారా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక బెస్ట్ పెయిర్గా నిలిచారు. ఇక ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి.. డియర్ కామ్రేడ్ లో నటించారు.
అయితే గీతగోవిందం సినిమా నుంచి వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. ఇక ఎందుకు తగ్గట్టుగానే వీళ్ళిద్దరూ చాలా దగ్గరలో కలిసి కనిపించడం.. ఇక వీళ్ళ instagram ఫోటోలో కూడా వైరల్ అవుతూ వచ్చాయి…
ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇంస్టాగ్రామ్ లో వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన ఫోటో ఒకటి వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇక ఈ ఫోటోలు విజయ్, రష్మిక కలిసి ముగ్గురు పిల్లలను ముందర పెట్టుకొని కనిపించారు.
విజయ్ కి రష్మిక కి ఏకంగా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు అంటూ ఈ ఫోటో వైరల్ అవుతూ ఉండగా.. ఇది కాస్త ఫ్యాన్స్ చేసిన ఏఐఫోటో గా తేలిపోయింది. View this post on Instagram A post shared by Rashmika Crush Kerala (@rashmika._crush._kerala)
మొత్తం పైన ఏకంగా రష్మిక కి విజయ్ తో పెళ్లి చేయడమే కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ కూడా తెప్పించి ముగ్గురు పిల్లల్ని కనిపించేలా చేశారా.. ఇదేం పైత్యం రా బాబు అంటూ అభిమానులు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. మొన్నటి వరకు ఏఐ.. ఉపయోగించి ప్రభాస్ అనుష్క ఫోటోలు చేయగా ఇప్పుడు వీళ్ళ ఇద్దరి పైన కూడా ఏఐ ప్రభావం పడుతుంది. ఇక ఘటంలో రష్మిక డీప్ ఫేక్ వీడియోలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయగా.. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ఫోటోలు ఏం చేస్తాయో చూడాలి.