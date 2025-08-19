Vijay Rashmika Video: అతన్ని గిల్లుతూ.. గిచ్చుతూ కనిపించిన రష్మిక.. ఈర్ష్యగా ఫీల్ అయిన విజయ్.. వీడియో వైరల్

Vijay Devarakonda
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరచాలు అవసరం లేదు. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉంది అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతూ ఉండగా.. ఈ మధ్యనే వీరిద్దరూ కలిసి ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు కనిపించి సందడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. కలిసి.. అఫీషియల్ గా ఎప్పుడెప్పుడు కనిపిస్తారా అంటూ అభిమానులు అంట తెగ ఎదురుచూశారు. అది కాస్త ఈ సంవత్సరం ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున నెరవేరింది.
ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున వీరిద్దరూ కూడా.. కలిసి ర్యాలీ లో కనిపించారు. ఈ క్రమంలో అభిమానులు వీరిద్దరి ఫోటోలు, వీడియోలు ఎన్నో తీశారు. View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmiika.mandanna389)
ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ వీడియోలో కొన్నిటిలో.. రష్మిక.. విజయ్ ని గిచ్చుతూ, గిల్లుతూ కనిపించింది. View this post on Instagram A post shared by The Rowdy & Rashmika (@therowdysiva)
ఇక మరొక వీడియోలో రష్మిక వేరే అతని చెయ్యి పట్టుకోగానే. వెంటనే విజయ్ ఆమె చేయి తీస్తూ ఉన్నట్టు.. కనిపించారు.
దీంతో ఈ వీడియో షేర్ చేస్తూ.. విజయ్ కి రష్మిక ఇలా చేస్తే ఈర్ష వచ్చేసింది అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు అభిమానులు.