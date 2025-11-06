English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay Rashmika Marriage Date: రష్మిక - విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడు.. ఎక్కడంటే..!

Vijay Rashmika: ప్రముఖ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న విజయ్ దేవరకొండలకు సంబంధించిన పెళ్లి తేదీ,  వెన్యూ.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి. మరి వీళ్ళ పెళ్లి ఎప్పుడు.. ఎక్కడ జరగనుంది అనే విషయాలకు వెళితే..
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో రూమర్డ్ జంటగా ప్రేక్షకులను అలరించిన రష్మిక , విజయ్ దేవరకొండ జంట గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. గీత గోవిందం సినిమాతో మొదలైన వీరి పరిచయం.. ఆ తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్ సినిమా ద్వారా పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారి ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచిన విషయం తెలిసిందే. 

ఇక అప్పటి నుంచి ఇద్దరు కలిసి పలు వెకేషన్ లకు వెళ్లడం,  పలు ఈవెంట్లలో కలిసి కనిపించడం లాంటివి చేస్తూ వచ్చారు. కానీ తమ ప్రేమ విషయం పై ఇప్పటివరకు బయటపడలేదు.   

దీనికి తోడు ఇటీవల రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకొని అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు.  ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయంపై స్పందించమని అడిగినా.. తాము ఈ విషయాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని.. అందరికీ తెలిసిందే కదా మళ్లీ ఎందుకు అధికారికంగా ప్రకటన అంటూ కొట్టి పారేశారు. ఇలా తమ బంధాన్ని ఎక్కడా కూడా రివీల్ చేయకుండా రహస్యంగా మైంటైన్ చేస్తున్న అందరికీ వీరి ప్రవర్తన వీరి మధ్య బంధం ఉందని విషయాన్ని తెలియజేస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా తాజాగా వీరిద్దరి పెళ్లి ఎప్పుడు అని అభిమానులు చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుండగా.. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఒక డేట్ తో పాటు ఎక్కడ జరగబోతోంది అనే విషయం కూడా సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం వచ్చే యేడాది ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ఉదయపూర్ ప్యాలెస్ లో వీరి వివాహం జరగబోతున్నట్లు సమాచారం. 

ఇకపోతే దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. కానీ ప్రస్తుతం ఈ వార్తకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారింది.  ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే కనీసం అప్పుడైనా తమ పెళ్లి అధికారికంగా ప్రకటిస్తారేమో చూడాలి అంటూ అభిమానులు కూడా వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. రష్మిక మందన్న సినిమాల విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం వరుస పెట్టి సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతోంది. నవంబర్ 7వ తేదీన ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

అటు విజయ్ దేవరకొండ కూడా మైత్రి మూవీ మేకర్స్ కాంబినేషన్లో ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే వివరాలు అన్ని తెలియనున్నాయి.

