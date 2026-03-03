English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Virosh Sangeet Photos: మా సంగీత్‌ నైట్‌.. కాళ్ల నొప్పి, కన్నీళ్లు వచ్చే వరకు ఫుల్‌ ఎంజాయ్‌: VD

Virosh Sangeet Photos: మా సంగీత్‌ నైట్‌.. కాళ్ల నొప్పి, కన్నీళ్లు వచ్చే వరకు ఫుల్‌ ఎంజాయ్‌: VD

Vijay Devarakonda Shared Sangeet Photos Viral: ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్ రష్మిక (Virosh) మూడుముళ్ల బంధంతో ఒకటైన సంగతి తెలిసిందే. ఆ రోజు వారు తెలుగు సాంప్రదాయంతో పాటు కొడువ కన్నడ పద్ధతిలో కూడా వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వారి సంగీత్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలను తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ షేర్ చేశారు. ఆ ఫొటోస్ నెట్టింటా వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
కన్నీళ్లు.. కాళ్ల నొప్పులు వచ్చే వరకు ఎంజాయ్ చేశాం. భావోద్వేగా స్పీచ్ లు విన్నాం. ఎంతో ఆనందంగా గడిచిపోయిన మా సంగీత్ సాయంత్రం అంటూ విజయ్ దేవరకొండ విరోష్‌ల సంగీత్‌కు సంబంధించిన ఫొటోస్ షేర్ చేశారు.  

ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆ ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక తెలుగు ప్యాన్‌ ఇండియా హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మికల వివాహం ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన వైభవంగా ఉదయపూర్ కోట వేదికగా వివాహం చేసుకున్నారు.  

 తెలుగు సాంప్రదాయంతోపాటు కన్నడ కొడువ పద్ధతిలో కూడా వీరు రెండు విధాలుగా వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరి వివాహం రాజస్థాన్‌లో జరిగిన రిసెప్షన్ రేపు హైదరాబాద్ వేదికగా జరగనుందని సమాచారం.  

వివాహ రిసెప్షన్‌కు ప్రధాని మోదీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కూడా రష్మిక , విజయ్ దేవరకొండలు ఆహ్వానించారు. పెళ్లికి ముందు నుంచి కొన్ని రోజులుగా వీళ్లు వివాహం చేసుకోబోతున్నారు, డేటింగ్‌ చేశారు. పలుమార్లు మీడియా కంట కూడా పడ్డారు.  

కానీ అధికారికంగా ఎప్పుడు ఈ జంట ధ్రువీకరించలేదు. కానీ ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ఈ జంట ఒకటి కాబోతుందనే ర్యూమర్స్‌ నిజంగా జరిగింది. అయితే వీరి సంగీత్‌ ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ జరిగినట్లు విజయ్ దేవరకొండ ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. అందంగా.. ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేశాం అంటూ పోస్ట్‌ చేశారు.  

 అయితే, వీరి పెళ్లిలో ధరించిన బంగారం ఆభరణాలు ఎంతో ప్రత్యేకం. అందరి దృష్టిని దేశవ్యాప్తంగా ఆకట్టుకున్నాయి.  ప్రధానంగా విజయ్ దేవరకొండ రష్మికలు పెళ్లిలో గోల్డ్ జ్యువెలరీ టెంపుల్ స్టైల్ లో ధరించారు.  

 వీటి ద్వారా దాదాపు రూ.5 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని సమాచారం. ఇద్దరూ కలిసి మూడు కిలోల వరకు బంగారు ఆభరణాలు ధరించారు. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ ధరించిన ఆభరణాలు మరింత ప్రత్యేకం.  

 హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ స్వర్ణకారుడు ఈ డిజైన్ చేశారని సమాచారం. రష్మిక పెళ్లి దుస్తులకు తగ్గట్టుగా ఈ ఆభరణాలు ఉన్నాయి. ఇక మార్చి 4వ తేదీ హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణ హోటల్ వేదికగా విజయ్ రష్మికల రిసెప్షన్‌ జరగనుంది.

