Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక కలసి ఉండబోయే 15 కోట్ల విలువ చేసే ఇల్లు ఇదే..!

Vijay Rashmika
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ఈరోజు ఉదయం పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి ఉదయపూర్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఇక అక్కడి కార్యక్రమాలు ముగియగానే వాళ్ళు త్వరలోనే హైదరాబాద్ కి రానున్నారు. ఇక వచ్చిన తర్వాత.. రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ ఎక్కడ ఉండబోతున్నాడు అనే వార్త ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటుంది.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి అయిన దగ్గర నుంచి వీళ్ళు ఎప్పుడు తిరిగి హైదరాబాద్ కి వస్తారా అని చూడడానికి.. అభిమానులు తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక వచ్చిన తర్వాత రష్మిక.. విజయ్ దేవరకొండ తో ఎక్కడ ఉండబోతుంది అనే వార్త పైన కూడా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ కి.. హైదరాబాద్లో తన నివసిస్తున్న ఒక ఇల్లు ఉండగా.. ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లోనే వీళ్లిద్దరు ఉండబోతున్నారు అన్న విషయం తెలుస్తుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే..ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.15 కోట్లు అని చెబుతున్నారు.
సింపుల్ డిజైన్తో పాటు ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్న ఈ ఇంట్లో ఇద్దరూ కలిసి నివసించబోతున్నారు అని సమాచారం. విజయ్ 2019 నుంచి ఈ ఇంట్లో.. తన తల్లిదండ్రులు దేవరకొండ గోవర్ధన్ రావు.. మాధవితో కలిసి ఉంటున్నారు. ఆయన తమ్ముడు ఆనంద్.. పెంపుడు కుక్క స్టార్మ్ కూడా ఈ ఇంట్లోనే ఉంటారు.
జూబ్లీహిల్స్లోని ప్రశాంతమైన.. భద్రత కలిగిన ప్రాంతంలో ఈ ఇల్లు ఉంది. చుట్టూ పచ్చదనం ఉండటంతో నగర మధ్యలో ఉన్నా కూడా ఇంట్లోకి వెళ్తే ప్రశాంతత అనిపిస్తుంది. ఇంటి లోపలి డిజైన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎక్కువగా న్యూట్రల్ రంగులు ఉపయోగించడంతో మనసుకు నిశ్చలత కలుగుతుంది. అతి ఆర్భాటం లేకుండా ప్రతి భాగం ఉపయోగకరంగా ఉండేలా రూపొందించారు.
లివింగ్ రూమ్ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. ఫ్రెంచ్ విండోస్ వల్ల వెలుతురు.. గాలి ఈ ఇంటి లోపలికి వస్తాయి. కొన్ని గదుల్లో చెక్క ఫ్లోరింగ్ ఉండగా మెట్లు కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
బెడ్రూమ్ చాలా సాదాసీదాగా ఉంటుంది. తెల్లటి గోడలు.. లేత రంగు తెరలు గదికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఇస్తాయి. టెర్రస్ ఈ ఇంటికి మరో ప్రత్యేకత. సాయంత్రం టీ తాగడానికి లేదా స్నేహితులతో చిన్న సమావేశాలకు ఇది చాలా బాగుంటుంది. మొత్తానికి ప్రస్తుతం ఈ ఇంటికి సంబంధించిన ఫోటోలు అన్నీ కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి.
విజయ్.. రష్మిక 2018లో గీత గోవిందం సినిమా షూటింగ్ సమయంలో పరిచయం అయ్యారు. ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ కావడంతో వారి జోడీకి మంచి పేరు వచ్చింది. తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్ లో కూడా కలిసి నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.