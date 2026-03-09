Vijay Rashmika: అలిగిన స్వీటీ.. ఇంటికి భోజనానికి రమ్మని పిలిచిన రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ..!

Rashmika Mandanna
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న ఇటీవల పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వీరి వివాహం ఉదయపూర్లో కుటుంబ సభ్యులు మరియు సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. సంప్రదాయ తెలుగు మరియు కొడవ ఆచారాల ప్రకారం ఈ పెళ్లి జరిగింది. అనంతరం హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ కూడా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
పెళ్లి కార్యక్రమాల తర్వాత ఈ జంట తమ స్వగ్రామంలో కూడా ప్రత్యేకంగా విందు ఏర్పాటు చేసి గ్రామస్థులతో ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. అయితే ఈ వేడుకలకు ఒక చిన్నారి అభిమాని హాజరుకాలేకపోయింది. ఆ చిన్నారి సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో షేర్ చేసింది. అందులో ఆమె విజయ్ దేవరకొండను అమాయకంగా ప్రశ్నించింది. “నేను కూడా మీ అభిమానిని కదా.. నాకు పెళ్లికి ఆహ్వానం ఎందుకు ఇవ్వలేదు?” అని అడిగింది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చాలా వేగంగా వైరల్ అయింది. వేల సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ వీడియోను చూసి స్పందించారు. చిన్నారి అమాయకపు మాటలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన విజయ్ దేవరకొండ వెంటనే స్పందించారు. ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఆ చిన్నారికి రిప్లై ఇస్తూ చాలా ప్రేమగా మాట్లాడారు. “బుజ్జితల్లి.. నిన్ను మా ఇంటికి లంచ్కు పిలుస్తాను. నీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ మరియు స్వీట్స్ ఏవో చెప్పు. వాటిని ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి కలిసి తిందాం” అని విజయ్ అన్నారు.
విజయ్ స్పందన చూసి అభిమానులు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక స్టార్ హీరో ఇలా అభిమానితో ప్రేమగా మాట్లాడటం అందరిని ఆకట్టుకుంది. రష్మిక మందన్న కూడా ఈ వీడియోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేసింది. ఆ చిన్నారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ తయారు చేస్తామని సరదాగా కామెంట్ చేసింది.
ఈ స్టార్ జంట చూపించిన ప్రేమాభిమానాలకు సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా విజయ్ దేవరకొండ ప్రస్తుతం రణబాలి అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత ఈ ఇద్దరూ కలిసి నటిస్తున్న మొదటి సినిమా ఇదే కావడం విశేషం.
పెళ్లి తర్వాత కొంత విరామం తీసుకోవాలని మొదట అనుకున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం షూటింగ్ త్వరలోనే మళ్లీ ప్రారంభం కానుందని సమాచారం. ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి తదుపరి షెడ్యూల్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పెళ్లి తర్వాత కలిసి నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో రణబాలిపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.