English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rashmika Vijay: పెళ్లయ్యాక రష్మిక, విజయ్ ఫోటోలు వైరల్.. పీఎం మోడీని కలిసిన కొత్త జంట..!

Rashmika Vijay: పెళ్లయ్యాక రష్మిక, విజయ్ ఫోటోలు వైరల్.. పీఎం మోడీని కలిసిన కొత్త జంట..!

Newly Wed Vijay Rashmika 
తెలుగు సినీ అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కల నిన్న నెరవేరింది. ఉదయపూర్ లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక అధికారికంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ పెళ్లి వార్త 2026లోనే అతిపెద్ద  న్యూస్‌గా మారింది. ఫిబ్రవరి 26, 2026న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఉన్న లగ్జరీ హోటల్ ITC Mementosలో ఈ వివాహం జరిగింది.
1 /5

చాలా సింపుల్‌గా, కుటుంబ సభ్యులు.. కొద్దిమంది సన్నిహితుల మధ్యే పెళ్లి జరిగింది. బయట ఎవరూ రాకుండా, ఫోన్లు వాడకూడదని కూడా కఠిన నిబంధనలు పెట్టారు. 

2 /5

అయితే..పెళ్లి తర్వాత కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలోకి రావడంతో అవి వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా విజయ్, రష్మిక ఇద్దరూ భారత ప్రధాని Narendra Modi ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటున్న ఫోటో అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది.

3 /5

హైదరాబాదులో జరుగునున్న రిసెప్షన్ కి ఇన్వైట్ చేయడానికి వీళ్ళిద్దరూ కూడా పీఎం మోడీని కలిసారు. పెళ్లికి ప్రధాని మోదీ స్వయంగా రాలేకపోయినా, విదేశీ పర్యటనలో ఉండటంతో ఆయన హాజరు కాలేకపోయారు. కానీ హైదరాబాద్‌లో జరిగే రిసెప్షన్‌కు ఆహ్వానం అందిందని.. అలాగే ఆయన హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షల సందేశం పంపినట్లు సమాచారం.

4 /5

పెళ్లి రోజున సాయంత్రం విజయ్, రష్మిక తమ మొదటి అధికారిక పెళ్లి ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేశారు. ఆ ఫోటోల్లో రష్మిక భావోద్వేగానికి లోనవుతూ కనిపించగా, విజయ్ చాలా సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా కనిపించారు. “నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌ను పెళ్లి చేసుకున్నాను” అనే విజయ్ క్యాప్షన్ అభిమానుల హృదయాలను తాకింది.  

5 /5

ఈ పెళ్లిలో మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. ఉదయం వేళ తెలుగుసాంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం జరగగా, సాయంత్రం రష్మిక స్వస్థలమైన కొడవ సంప్రదాయాల ప్రకారం మరో వేడుక నిర్వహించారు. రెండు సంస్కృతులను గౌరవిస్తూ చేసిన ఈ నిర్ణయం అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకుంది.

Vijay Deverakonda Rashmika Wedding Vijay Deverakonda Marriage 2026 Rashmika Mandanna Wedding Photos Udaipur Celebrity Wedding ITC Mementos VIROSH Wedding News

Next Gallery

Vijay Rashmika Marriage: ఇంతకీ కొడవ సంప్రదాయం ఏమిటి .. పండితులు, వేద మంత్రాలు లేకుండానే పెళ్లి ..? అలా ఎలా ..!