Virosh: విరోష్ మంచి మనసు.. ఈరోజు మొత్తం ఈ జంట ఏం చేయనున్నారంటే..!

Virosh Today Plan:

ఫిబ్రవరి 26న.. వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన విజయ్ దేవరకొండ మరియు రష్మిక మందన్న.. తమ మంచి మనసును మరోసారి నిరూపించారు. పెళ్లి సంబరాలను కేవలం కుటుంబ సభ్యులతో మాత్రమే కాకుండా, ప్రజలతో కూడా పంచుకోవాలని ఈ జంట నిర్ణయించింది. అందుకే తమ వివాహాన్ని ప్రత్యేకంగా జరుపుకునే విధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టింది.
విజయ్, రష్మిక ఉదయపూర్ లో పెళ్లి చేసుకుని మొన్న హైదరాబాద్ కి తిరిగి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి ప్రైవేట్ గా జరుపుకోగా.. ఇప్పుడు పెళ్లి తర్వాత సంబరాలు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్ చేశారు ఈ జంట.   

ఈ రోజు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో విజయ్ – రష్మిక పేరుతో మిఠాయిలు పంచుతున్నారు. అలాగే పలు ఆలయాల్లో అన్నదానం కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, అస్సాం రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.  

వివాహం అనేది జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఈ సంతోషాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ జంట ముందుకు వచ్చింది. ఆలయాల్లో భక్తులకు ఉచితంగా భోజనం అందించడం ద్వారా తమ ఆనందాన్ని సమాజంతో పంచుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా వేలాది మందికి అన్నదానం జరగనుంది.  

అలాగే ఏపీ, తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో స్వీట్లు పంపిణీ చేస్తున్నారు. అభిమానులు, ప్రజలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. సెలబ్రిటీలు సామాజిక బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం మంచి విషయం అని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఇద్దరూ తమ సినిమాల ద్వారా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించారు. ఇప్పుడు తమ వివాహాన్ని కూడా సేవా కార్యక్రమాలతో జరుపుకోవడం వల్ల అభిమానుల్లో మరింత గౌరవం పెరిగింది.  

ఈ కార్యక్రమాలు కేవలం ఒకరోజు సంబరంగా కాకుండా.. సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఉండాలని ఈ జంట భావించినట్టు తెలుస్తోంది. పెళ్లి వేడుకను సేవా కార్యక్రమంగా మార్చిన విజయ్.. రష్మిక నిర్ణయం నిజంగా అభినందనీయం.

