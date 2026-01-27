Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!

Vijay Devarakonda Rashmika Marriage First Photo: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఎప్పుడు అంటూ అభిమానులు తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. వీళ్లిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారనే విషయం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వైరల్ అవుతోంది. కానీ ఇప్పటివరకు ఇద్దరూ కూడా అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వలేదు. అయితే ఫిబ్రవరిలోనే వీళ్లిద్దరి పెళ్లి ఉంటుంది అన్న వార్త గట్టిగా వినిపిస్తూ వచ్చింది.
టాలీవుడ్లో ఎప్పటి నుంచో హాట్ టాపిక్గా ఏమిటి అనగానే.. విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న పెళ్లి ఎప్పుడు ఉంటుంది అనే విషయం అనేది ఎవరిని అడిగినా చెబుతారు. ఈ ఇద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని ఎన్నో ఏళ్లుగా వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. అభిమానులు కూడా ..వీళ్ల పెళ్లి ఎప్పుడు.. అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు విజయ్ దేవరకొండ గానీ, రష్మిక గానీ తమ ప్రేమ లేదా పెళ్లి గురించి అధికారికంగా ఏ ప్రకటన చేయలేదు.
ఫిబ్రవరిలోనే వీళ్లిద్దరి పెళ్లి ఉంటుందని కొన్ని వార్తలు బలంగా వినిపించాయి. అంతేకాదు, వీళ్లిద్దరూ కలిసి వెకేషన్కు వెళ్లి.. ఆ తర్వాత ఒకేసారి కలిసి తిరిగి రావడం కూడా ఈ వార్తలకు బలం చేకూర్చింది. దీంతో వాళ్లు చెప్పకపోయినా త్వరలో పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది..అని అభిమానులు భావించారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ ఫోటోలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి చేసుకుంటూ కనిపించారు. వెనక వైపు పలువురు టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కూడా ఉన్నట్లు ఆ ఫోటోలో చూపించారు. దీంతో వీళ్లిద్దరూ సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుని ఫస్ట్ ఫోటో రిలీజ్ చేశారా..అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అయ్యారు.
చాలా మంది ఈ ఫోటోను నిజమే అనుకున్నారు. కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే… అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ద్వారా రూపొందించిన ఫోటో. టెక్నాలజీ సహాయంతో సెలబ్రిటీలను కలిపి, అస్సలు నిజం ఫోటోలా కనిపించేలా ఈ చిత్రం తయారు చేశారు. అంత పక్కాగా ఉండటంతో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు.
అంతేకాదు ఈ ఫోటోలో వెనకాల మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, సమంత ఇలా తెలుగు సెలబ్రిటీలు అందరూ కనిపించారు. ఈ ఫోటో చూస్తే ఎవరికైనా ఇది నిజంగానే వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి ఫోటో అని ఫిక్స్ అవ్వడం ఖాయం. ఇక ఈ ఫోటో నిజం కాదని తెలిసిన తర్వాత కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చ మాత్రం ఆగలేదు. ఇలా ఉంటే నిజమైన పెళ్లి ఫోటో ఇంకా ఎంత బాగుంటుందో.. అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.