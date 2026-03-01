Virosh Reception: దయచేసి మా రిసెప్షన్ కు రావద్దు..విరోష్ జంట విజ్ఞప్తి..!

Vijay Rashmika Reception:
విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న వివాహ వేడుకలు పాన్ ఇండియా పరంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అభిమానులు ఈ జంటను ప్రేమగా విరోష్ అని పేరు పెట్టుకుని వీళ్ళ పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలన్నీ షేర్ చేస్తున్నారు . ఉదయ్పూర్లో జరిగిన వీరి వివాహం ఎంతో ఘనంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగింది. ఈ క్రమంలో రిసెప్షన్ గురించి వీళ్లిద్దరూ చేసిన ప్రకటన ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ కావడంతో ఈ జంటపై అభిమానుల ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. పెళ్లి తర్వాత వారు చేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని అభిమానులు జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు.
ఈ వివాహ వేడుకలలో భాగంగా ఈ నెల 4వ తేదీ సాయంత్రం హైదరాబాద్లో ఒక వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్.. నిర్వహించనున్నారు. నగరంలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్లో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. అయితే ఈ రిసెప్షన్ పూర్తిగా పరిమిత ఆహ్వానితులకు మాత్రమే అని విరోష్ టీమ్ అధికారికంగా వెల్లడించింది. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులు, కొద్దిమంది ప్రత్యేక అతిథులు మాత్రమే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారని స్పష్టం చేశారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నలకు ఉన్న భారీ క్రేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రిసెప్షన్ జరిగే హోటల్ పరిసరాల్లో కఠినమైన ఆంక్షలు అమలు చేయనున్నారు. అధికారిక ఆహ్వానం లేని వారు రిసెప్షన్ ప్రాంగణానికి రావద్దని పోలీసులు స్పష్టంగా సూచించారు. భద్రతా తనిఖీలు, జన నియంత్రణ చర్యలు ఉండటంతో, ఆహ్వానం లేకుండా వచ్చినవారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో విరోష్ టీమ్ కూడా అభిమానులకు ఒక వినయపూర్వకమైన విజ్ఞప్తి చేసింది. పోలీసుల ఆంక్షలను గౌరవిస్తూ, ఆహ్వానం లేకుండా ఎవరూ రిసెప్షన్కు రావద్దని కోరింది. అభిమానుల భద్రత, క్షేమమే తమకు అత్యంత ముఖ్యమని టీమ్ స్పష్టం చేసింది. అభిమానులు అక్కడికి వచ్చి ఇబ్బందులు పడకూడదన్నదే తమ ఉద్దేశమని తెలిపింది.
అభిమానులు చూపిస్తున్న అపారమైన ప్రేమకు, ఆదరణకు విరోష్ జంట కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది. అభిమానులు ఎక్కడున్నా వారి ఆశీస్సులు తమకు ఉంటాయని, అదే తమకు పెద్ద బలం అని టీమ్ పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని అభిమానులు అర్థం చేసుకుని పోలీసులకు సహకరించాలని కోరింది. శాంతియుతంగా, ఎలాంటి అవాంఛనీయ పరిస్థితులు లేకుండా రిసెప్షన్ నిర్వహించడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని స్పష్టం చేసింది.