Vijay Rashmika: ఒకేరోజు రెండుసార్లు పెళ్లి చేసుకోనున్న విజయ్, రష్మిక

Rahsmika Vijay
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ..నేషనల్ క్రష్గా రష్మిక మందన్న వివాహ వేడుకలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ జంట పెళ్లి ఈ నెల 26న రాజస్థాన్లోని అందమైన నగరం ఉదయ్పూర్లో.. కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఘనంగా జరగనుంది.
సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న ఒకే రోజున రెండు సార్లు పెళ్లి చేసుకోనున్నారు. ఉదయం సంప్రదాయ హిందూ పద్ధతిలో వివాహం జరగనుండగా, సాయంత్రం కర్ణాటకలోని కొడవ (కొడుగు) సంప్రదాయంలో మరో వివాహ వేడుక నిర్వహించనున్నారు. రెండు కుటుంబాల సంప్రదాయాలకు సమాన గౌరవం ఇస్తూ పెళ్లి జరపాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది.
పెళ్లికి ముందే వేడుకలు మొదలయ్యాయి. ఉదయ్పూర్లోని వివాహ వేదిక వద్ద కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహిత మిత్రుల కోసం సరదా ఆటలు ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణ పెళ్లిళ్లలో కనిపించే హడావుడి కాకుండా, అందరూ కలిసి నవ్వుతూ, ఆనందంగా గడపాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం. ఇండోర్, అవుట్డోర్ గేమ్స్లో ఇరు కుటుంబాలవారు ఉత్సాహంగా పాల్గొని సమయాన్ని ఆస్వాదించారు.
ఈ సరదా కార్యక్రమాల అనంతరం ఈ రోజు సాయంత్రం మెహందీ వేడుక జరగనుంది. ఆ తర్వాత హల్దీ, సంగీత్ వంటి సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు కూడా జరగనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి పూర్తయ్యాక, మార్చి 3 లేదా 4 తేదీల్లో హైదరాబాద్లోని తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల కోసం భారీ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఇప్పటి వరకు తమ ప్రేమ గురించి బహిరంగంగా పెద్దగా మాట్లాడని విజయ్ దేవరకొండ..రష్మిక మందన్న, నేరుగా పెళ్లి వార్తతో అభిమానులకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ పెళ్లి వార్త సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతూ, అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది. 2026లో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇదే అతిపెద్ద సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్గా నిలవనుందని సినీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.