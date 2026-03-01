Virosh: దంపతులుగా మొదటిసారి తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న విరోష్ జంట..!

Virosh Public Appearance
ఉదయ్పూర్లో ఘనంగా వివాహం చేసుకున్న తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న హైదరాబాద్కు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత తొలి రోజులనే ఈ జంట సేవా కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో స్వీట్లు పంచడమే కాకుండా, అన్నదానం కూడా నిర్వహిస్తూ అందరి మనసులు గెలుచుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రోజు ఉదయం వీరు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంను దర్శించుకున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక..వివాహానంతరం దంపతులుగా తొలిసారి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ప్రత్యేకంగా మారింది. ఈ ఆలయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు నిర్వహిస్తుంది. ఉదయం భక్తుల మధ్య ఈ జంట దర్శనానికి రావడం చూసినవారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. విజయ్, రష్మికలతో పాటు విజయ్ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ కూడా ఆలయానికి వచ్చారు.
ఆలయంలో స్వామివారి దర్శనం అనంతరం బయటకు వస్తున్న సమయంలో మీడియా ప్రతినిధులు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. కొత్త జంటను చూసేందుకు అభిమానులు ఉత్సాహంగా నినాదాలు చేశారు. రష్మిక బంగారు రంగు చీరలో ఎంతో సింపుల్గా, సంప్రదాయంగా కనిపించారు. ఆమె ముఖంలో ప్రశాంతత, ఆనందం స్పష్టంగా కనిపించింది. విజయ్ దేవరకొండ కూడా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో దర్శనమిచ్చారు. తెల్లటి షర్ట్, దానిపై కందిపప్పు రంగు అంగవస్త్రం వేసుకుని చాలా హుందాగా కనిపించారు.
ముందుగా ఆనంద్ దేవరకొండ బయటకు రాగా, ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ వచ్చారు. తన వెనుక ఉన్న రష్మికను దగ్గరకు రమ్మని విజయ్ పిలిచారు. ఇద్దరూ కలిసి నడుచుకుంటూ బయటకు వచ్చారు. అభిమానులు శుభాకాంక్షలు చెబుతుండగా, విజయ్, రష్మిక చిరునవ్వుతో చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎలాంటి ఆర్భాటం లేకుండా, సాదాసీదాగా ఉండటం చాలా మందికి నచ్చింది.
పెళ్లి తర్వాత కూడా సినిమాల హడావుడి కన్నా భక్తి, సేవకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఈ జంటపై మరింత గౌరవాన్ని పెంచింది. అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఈ ఆలయ సందర్శన ఫోటోలు, వీడియోలను విస్తృతంగా షేర్ చేస్తున్నారు. విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న జంట ఇలా మంచి పనులతో తమ కొత్త జీవితం ప్రారంభించడం నిజంగా ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.