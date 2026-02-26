Vijay Rashmika: విజయ్–రష్మిక పెళ్లి విందులో పంది కూర.. మెనూ వైరల్

Vijay Rashmika Wedding Menu
విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న పెళ్లి విందు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా సెలబ్రిటీ పెళ్లిళ్లలో డ్రెస్సులు, ఆభరణాలు గురించి మాట్లాడుతుంటారు. కానీ ఈ పెళ్లిలో మాత్రం ఆహార మెనూ ప్రత్యేకంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
విజయ్–రష్మిక పెళ్లి విందులో అతిథుల కోసం రుచికరమైన వంటకాలను సిద్ధం చేశారు. రెండు కుటుంబాల సంప్రదాయాలు కనిపించేలా మెనూను ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణ, ఆంధ్ర రుచులతో పాటు కర్ణాటక ప్రత్యేక వంటకాలను కూడా వడ్డించనున్నారు.
తెలంగాణ స్టైల్ మటన్ బిర్యానీ, హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ విందులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అలాగే నాటుకోడి పులుసు, గారెలు, పప్పు, పచ్చిపులుసు వంటి సంప్రదాయ వంటకాలు కూడా మెనూలో ఉన్నాయి. ఓల్డ్ సిటీ స్టైల్ కీమా సమోసాలు అతిథులకు ప్రత్యేకంగా నచ్చిన ఐటెమ్గా మారాయి.
ఇక కర్ణాటక ప్రత్యేక వంటకాల విషయానికి వస్తే బిసిబెలే బాత్, మైసూర్ పాక్ వడ్డించనున్నట్లు సమాచారం. కానీ ఈ విందులో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం పంది కూర (పోర్క్ కర్రీ). ఇది రష్మిక స్వస్థలం అయిన కొడగు ప్రాంతానికి చెందిన సంప్రదాయ వంటకం.
గతంలో రష్మిక ఒక ఇంటర్వ్యూలో తాను కొడగు సంప్రదాయమైన పంది కూర తింటానని చెప్పింది. ఆ మాట అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పుడు అదే వంటకం పెళ్లి విందులో ఉండటం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఈ పెళ్లి విందు ద్వారా రెండు కుటుంబాల ఆహార సంస్కృతి ఒక్కచోట కలిసింది. ఒకవైపు తెలంగాణ, హైదరాబాద్ రుచులు. మరోవైపు కర్ణాటక గ్రామీణ వంటలు.. అతిథులకు ఇది ఒక కొత్త అనుభవంగా మారింది.