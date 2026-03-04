Vijay Rashmika Reception: విజయ్‌, రష్మిక రిసెప్షన్‌.. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి

Vijay And Rashmika Mandanna Wedding Reception Photos: వివాహం చేసుకున్న సినీ నటీనటులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాల రిసెప్షన్ హైదరాబాద్లో అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశ నలుమూలలా నుంచి పలువు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకతో హైదరాబాద్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. విరోష్ రిసెప్షన్ ఫొటోలు ఇలా ఉన్నాయి.
సినీ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ సినీ నటి రష్మిక మందన్నాను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇటీవల వైభవంగా వివాహం జరగ్గా.. అనంతరం పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. పెళ్లి, పూజలు అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రుల మధ్య జరిగిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రముఖుల కోసం హైదరాబాద్లో బుధవారం సాయంత్రం అత్యంత వైభవంగా విరోష్ జంట వివాహ విందు వేడుక నిర్వహించింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ వేడుకకు అతిరథ మహారథులు తరలివచ్చారు. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ తదితర సినిమా ప్రముఖులు తరలివచ్చారు.
వివాహ విందుకు తెలంగాణకు చెందిన పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు హరీశ్ రావు, మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, మల్లారెడ్డి, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, జగదీశ్ రెడ్డితోపాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు వచ్చి కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు.
హైదరాబాద్లో జరిగిన విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక రిసెప్షన్కి బాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు కరణ్ జోహార్, రాణా, కృతి సనన్ తదితరులు తరలివచ్చారు.
రిసెప్షన్లో హీరోలు నవీన్ పొలిశెట్టి, వెంకటేష్, నాని, రవితేజ, రానా, రాంచరణ్, కార్తీ, చిరంజీవి, నాగచైతన్య, నాగార్జున, హీరోయిన్లు కీర్తి శెట్టి, మృణాల్ ఠాకూర్, దర్శకులు సుకుమార్, బోయపాటి శ్రీను, వెంకీ అట్లూరి, నిర్మాతలు దిల్ రాజు, నాగవంశీ సందడి చేశారు.
పుష్ప 2లో తనతో కలిసి అద్భుతంగా నటించిన తన హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా వివాహ రిసెప్షన్కు పుష్ప వచ్చాడు. వివాహ విందుల్లో సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్ సందడి చేశాడు. కొత్త జంటకు ఆశీర్వదించిన అనంతరం ఆత్మీయంగా పలకరించాడు.
తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డితోపాటు కర్నాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివ కుమార్ కూడా రిసెప్షన్కు హాజరయ్యారు.