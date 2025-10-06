Rashmika Mandanna: నిశ్చితార్థం అవ్వగానే ఇలా.. కారులో రష్మిక కూడా ఉందా..వేణు స్వామి చెప్పింది వీళ్ళిద్దరి విషయంలో నిజమేనా..!

Vijay Devarakonda Car Accident : పుట్టపర్తి వెళ్లి వస్తూ ఉండగా.. ఈరోజు సాయంత్రం.. హీరో విజయ్ దేవరకొండ కారుకి యాక్సిడెంట్ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. మరోపక్క రెండు రోజుల క్రితమే ఈ హీరో నిశ్చితార్థం రష్మిక తో జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఈ సంఘటన గురించి సోషల్ మీడియాలో పలు రకాల వార్తలు వస్తున్నాయి.
రెండు రోజుల క్రితమే విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు అన్న తీపి వార్త అభిమానులకు అందింది. ఇక వెంటనే ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ కారుకి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అని తెలియడంతో అభిమానులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
పుట్టపర్తి వెళ్లి వస్తూ ఉండగా ఈరోజు సాయంత్రం విజయ్ దేవరకొండ కారుకి ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఈ కారు ప్రమాదంలో విజయ్ దేవరకొండ కి కేవలం చిన్న దెబ్బలే తగిలినట్టు తెలుస్తోంది.
మరోపక్క నిశ్చితార్థమైన రెండు రోజులకే విజయ్ దేవరకొండ పుట్టపర్తి వెళ్ళగా.. ఈ కారులో విజయ్తో పాటు రష్మిక కూడా వెళ్లిందా అనే సందేహాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం అందుతుంద సమాచారం ప్రకారం ఈ కారులో విజయ్ తో పాటు అతని స్నేహితులు మాత్రమే ఉన్నారు.
కారు ప్రమాదం అనంతరం విజయ్ దేవరకొండ తన స్నేహితుడి కారులో హైదరాబాద్కి తిరిగి ప్రయాణించారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో వేణు స్వామి మాటలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. కొద్దిరోజుల క్రితమే వేణు స్వామి.. రష్మిక, విజయ్ ల మధ్య పెళ్లి జరిగిన వారిద్దరూ ఎన్నో రోజులు కలిసి ఉండరని.. వీళ్ళిద్దరి పెళ్లిలో అనేక దోషాలు ఉన్నాయని.. చెప్పారు.
ఇక ఇప్పుడు ఇలా ఎంగేజ్మెంట్ రెండో రోజే విజయ్ దేవరకొండ కి యాక్సిడెంట్ అవ్వడంతో.. మరోసారి వేణు స్వామి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి అపోహలు స్ప్రెడ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అనేది ప్రతి ఒక్కరి వాదన. నిశ్చితార్థం జరిగింది కాబట్టే.. ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా విజయ్ బయటపడి ఉండొచ్చు అని రష్మిక అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.