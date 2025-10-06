Vijay Deverakonda Engagement Ring: గత మూడు, నాలుగు రోజుల నుండి సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకటే న్యూస్.. హీరో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారంటూ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎంగేజ్మెంట్ న్యూస్ తర్వాత మొదటిసారి విజయ్ దేవరకొండ పుట్టపర్తికి రావడంతో.. అతని చేతికున్న రింగ్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతోంది.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా.. వీరిద్దరూ టాలీవుడ్ సూపర్ జోడిల్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉంటారు. గీతా గోవిందాం సినిమా సెట్లో వీరి ప్రేమ మొదలైంది. అయితే ఈ ఇద్దరూ మాత్రం ఎప్పుడూ తమ లవ్ లైఫ్పై ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. తరచుగా వెకేషన్స్ వెళ్లడం, సీక్రెట్గా కలుసుకోవడం వంటివి బయటికొచ్చినప్పటికీ.. వీరు దాని గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు.
అయితే విజయ్, రష్మిక.. కేవలం కుటుంబసభ్యుల మధ్య ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి కూడా జరగనుంది. ఇక వీటన్నింటి మధ్య తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ పుట్టపర్తిలోని సత్యసాయి సమాధిని దర్శించుకున్నారు.
ఎంగేజ్మెంట్ వార్తల తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ బయటికి రావడం ఇదే మొదటిసారి. దీంతో అభిమానులు విజయ్కి నిజంగానే ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందా..? లేదా..? అని తెలుసుకోవడం కోసం ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. అయితే విజయ్ చేతికి రింగ్ చూసిన ఫ్యాన్స్.. నిజంగానే ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
గతంలో విజయ్ దేవరకొండ చేతికి ఎలాంటి రింగ్ కనిపించలేదు. ఇప్పుడు మాత్రం కొత్త రింగ్ కనిపించడంతో ఎంగేజ్మెంట్ న్యూస్కు బలం చేకూరింది. అయితే దీనిపై విజయ్ దేవరకొండ నుంచి ఎలాంటి క్లారిటీ అయితే రాలేదు.
మొత్తానికి విజయ్ చేతికి రింగ్ కనిపించడం ఎంగేజ్మెంట్కు సంబంధించి అనేక ఊహాగానాలకు దారితీస్తున్నాయి. అయితే వీరిద్దరూ ఇప్పటివరకు ఈ విషయంపై ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వకపోవడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. వారిద్దరూ ఈ విషయంపై త్వరలోనే స్పందిస్తారా..? లేదా పుకార్లేనా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది.