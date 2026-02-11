English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay Deverakonda First Girlfriend: విజయ్ దేవరకొండకి మరో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఉందా? హీరో పక్కన 'మిస్టరీ' గర్ల్ ఎవరో తెలుసా?

Vijay Deverakonda Ex Girlfriend Name: టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహ వార్తలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఫిబ్రవరి 26న వీరిద్దరూ పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతున్న తరుణంలో, విజయ్ దేవరకొండ పాత ప్రేమాయణం గురించిన వార్తలు, ఫోటోలు నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.
రౌడీస్టార్ విజయ్ దేవరకొండ తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చాలా రహస్యంగా ఉంచుతుంటారు. అయితే, రష్మికతో పెళ్లి ముహూర్తం ఖరారైందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఆయన 'మాజీ ప్రేయసి' అంటూ ఒక విదేశీ యువతి ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్ ఆరంభంలో బెల్జియంకు చెందిన వర్జీనియా అనే యువతితో సన్నిహితంగా ఉండేవారని సమాచారం. విజయ్ హిట్ సినిమా 'పెళ్లి చూపులు' (2016)లో వర్జీనియా ఒక చిన్న పాత్రలో కూడా నటించింది.

వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతున్నాయి. వీరిద్దరూ కొన్నాళ్ల పాటు సీరియస్ రిలేషన్‌లో ఉన్నారని, ఆ తర్వాత 'నోటా' సినిమా సమయంలో విడిపోయారని ప్రచారం జరుగుతోంది.

మరోవైపు, రష్మిక-విజయ్ జోడి ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్ ప్యాలెస్‌లో వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ గతంలో 'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రాల్లో కలిసి నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కలిసి తమ మూడవ చిత్రం 'రణ్ బలి' (విజయ్ 14వ చిత్రం) లో నటిస్తున్నారు.

వర్జీనియా, విజయ్ దేవరకొండ గురించి వస్తున్న వార్తలపై విజయ్ సన్నిహితులు స్పందించారు. వర్జీనియా విజయ్‌కి కేవలం మంచి స్నేహితురాలు మాత్రమేనని, వారి మధ్య ప్రేమ ఉందన్న వార్తల్లో నిజం లేదని వారు కొట్టిపారేశారు. పెళ్లి సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో కావాలనే పాత ఫోటోలను వైరల్ చేస్తున్నారని వారు వాపోతున్నారు.

'పెళ్లి చూపులు'తో మొదలైన విజయ్ ప్రస్థానం 'అర్జున్ రెడ్డి'తో పాన్-ఇండియా రేంజ్‌కు చేరుకుంది. 2018లోనే ఫోర్బ్స్ ఇండియా జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న విజయ్, ఇప్పుడు బ్రిటిష్ కాలం నాటి చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నారు.  

విజయ్-రష్మికల వివాహంపై ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ, అభిమానులు మాత్రం ఈ 'రౌడీ' జంటను ఒకటవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. వర్జీనియాతో ఉన్న పాత ఫోటోలు కేవలం స్నేహబంధానికి గుర్తులేనని స్పష్టమవుతోంది.  

