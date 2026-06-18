/Vijay Devarakonda Heroine: తల్లి కాబోతున్న విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్.. బేబీ బంప్ ఫోటోలు వైరల్!

Vijay Devarakonda Heroine:సినిమాలకు దూరమైనప్పటికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్న నటీమణులకు ఇప్పటికీ మంచి ఆదరణ లభిస్తోందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన శుభవార్తలను పంచుకోవడం ద్వారా వారు మరోసారి వార్తల్లో నిలుస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు.
టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు ద్వారక సినిమా ద్వారా పరిచయమైన నటి పూజా ఝవేరి ప్రస్తుతం తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన శుభవార్తతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవల తాను తల్లి కాబోతున్నట్లు ప్రకటించిన ఆమె, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన బేబీ బంప్ ఫోటోలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా తెరకెక్కిన ద్వారక చిత్రంలో కథానాయికగా నటించిన పూజా ఝవేరి తన అందం, నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత రైట్ రైట్, టచ్ చేసి చూడు, 47 డేస్, బంగారు బుల్లోడు, మాయగాడు, మిక్స్ అప్ వంటి పలు చిత్రాల్లో నటిస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యారు.
అయితే గత కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న పూజా ఝవేరి 2024లో వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి అనంతరం ఆమె తన భర్తతో కలిసి అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో స్థిరపడ్డారు. వివాహ జీవితం ప్రారంభించిన తర్వాత సినీ రంగానికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో నిరంతరం టచ్లో ఉంటున్నారు.
ఇటీవల తాను గర్భవతినని ప్రకటించిన పూజా ఝవేరి, ఇప్పుడు భర్తతో కలిసి బీచ్లో దిగిన అందమైన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోల్లో బేబీ బంప్తో ఎంతో ఆనందంగా కనిపించిన ఆమెకు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పూజా ఝవేరి జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుండటంతో అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త ప్రయాణానికి శుభాకాంక్షలు, మాతృత్వాన్ని ఆనందంగా ఆస్వాదించండి అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.సినిమాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పూజా ఝవేరి ఇప్పుడు మాతృత్వాన్ని ఆహ్వానించడానికి సిద్ధమవుతుండగా, ఆమె షేర్ చేసిన ఈ ప్రత్యేక క్షణాలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.