English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vijay Rashmika: పెళ్లికి ముందే రష్మికకు పబ్లిగ్గా ముద్దు పెట్టిన విజయ్‌ దేవరకొండ

Vijay Rashmika: పెళ్లికి ముందే రష్మికకు పబ్లిగ్గా ముద్దు పెట్టిన విజయ్‌ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda Kisses To Rashmika In Publicly After Engagement: సినీ పరిశ్రమలో మరో అద్భుతమైన జంటగా విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా గుర్తింపు పొందనున్నారు. ఇప్పటికే నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు వార్తలు వస్తుండగా.. తాజాగా విజయ్‌ దేవరకొండ తనకు కాబోయే భార్యకు పబ్లిక్‌గా ముద్దు పెట్టాడు. ఆ ఫొటో వైరల్‌గా మారింది.
1 /5

Vijay Kisses To Rashmika: నటీనటులుగా గుర్తింపు పొందిన విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా త్వరలో ఒక్కటీ కాబోతున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో మరోసారి కలుసుకున్న రష్మిక, విజయ్‌ పబ్లిగ్గా ముద్దు పెట్టుకున్నారు. ఆ ఫొటో వైరల్‌గా మారింది.

2 /5

రాహుల్‌ రవీంద్రన్‌ దర్శకత్వంలో ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ సినిమా రూపుదిద్దుకున్న విషయం తెలిసిందే. దీక్షిత్‌, రష్మిక మందన్నా నటించిన సినిమా ప్రేక్షకుల మెప్పు విజయవంతమైంది. ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్‌ సన్నివేశాలు కట్టిపడేశాయి.

3 /5

ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ సినిమా విజయోత్సవ సభ హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా హాజరయ్యారు. రష్మిక సినిమా విజయోత్సవ సభకు ముఖ్య అతిథిగా విజయ్‌ వచ్చాడు. ఎంట్రీ ఇచ్చిన సమయంలో వీరిద్దరూ ప్రత్యేకంగా పలకరించుకున్నారు.

4 /5

తనకు కాబోయే భార్య రష్మిక మందన్నాను చూసిన విజయ్‌ దేవరకొండ చేయి పట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు. ఆ వెంటనే పక్కకు వెళ్లి అల్లు అరవింద్‌ పక్కన సీట్లో కూర్చున్నాడు. ముద్దుపెడుతున్న వీడియోలు, ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

5 /5

పబ్లిక్‌గా.. కెమెరాల ముందు విజయ్‌, రష్మిక ముద్దు పెట్టుకోగా.. అది చర్చనీయాంశంగా మారింది. నిశ్చితార్థం చేసుకున్న సందర్భంగా పబ్లిగ్గా తన ప్రేమను విజయ్‌ చాటుకున్నాడని తెలుస్తోంది. ప్రేమగా హత్తుకోవాలని ఉన్నా కూడా విజయ్‌ ఇలా రష్మికను ముద్దు పెట్టుకున్నాడని చర్చ జరుగుతోంది.

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda The Girlfriend Hyderabad Tollywood Allu arvind Rahul Ravindran The GirlFriend Sucess Meet Rashmika Confirms Marriage With Vijay

Next Gallery

Trisha Bathroom Photos: మరోసారి త్రిష ప్రైవేట్ బాత్రూమ్ ఫొటోస్ లీక్…!